"Paesi che vai" a San Marino

La Repubblica di San Marino sarà protagonista del programma "Paesi che vai" su RAI 1, con una puntata in onda domenica 9 febbraio alle ore 14 Livio Leonardi, ideatore, autore e conduttore del format “Paesi che vai… Luoghi, detti, comuni”, ha scelto San Marino come protagonista di una delle tappe del programma televisivo di RAI 1 dedicato alla valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale. Palazzo Pubblico, la Basilica del Santo, le Torri, unitamente a storia, istituzioni, tradizioni e produzioni enogastronomiche, sono solo alcuni dei luoghi e delle eccellenze messe in luce dalla troupe RAI al lavoro sul Titano, lo scorso mese, per cogliere le peculiarità della Repubblica e del suo centro storico, riconosciuto come Patrimonio Unesco. Col consueto linguaggio fiabesco, cifra stilistica e valore aggiunto della trasmissione, Livio leonardi accompagnerà il pubblico in un vero e proprio viaggio nel tempo nel cuore della Repubblica, sino a Palazzo Pubblico cuore pulsante della vita istituzionale del paese. L’importante risultato è stato reso possibile grazie al sostegno fondamentale della Segreteria di Stato per il Turismo, dell’Ufficio del Turismo e della Segreteria Istituzionale, un ringraziamento sentito va alle realtà locali che hanno contribuito alla realizzazione del programma.

c.s. Segreteria di Stato per il Turismo