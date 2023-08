IEG Palacongressi Rimini: giovedì la meeting industry incontra stakeholder locali

Il territorio riminese punta ad un profilo sempre più internazionale per i suoi eventi. Un obiettivo strategico per diversi ambiti dell’industria dell’accoglienza e in particolare per gli eventi fieristici e congressuali che fanno riferimento all’attività di Italian Exhibition Group. Per competere sui mercati mondiali delle destinazioni è necessario anche condividere conoscenza e generare relazioni: con questa convinzione si terrà un workshop alla presenza di prestigiosi esponenti della Meeting Industry. L’appuntamento, organizzato da Convention Bureau Italia e in programma giovedì 31 agosto alle 11.30 alla Sala dell’Arengo del Palacongressi di Rimini, favorirà il dialogo fra rappresentanti del mondo congressuale e gli stakeholders locali, un’occasione utile a delineare strategie per raggiungere risultati ancora più ambiziosi nell’acquisizione sul territorio di importanti congressi internazionali. È solo di tre mesi fa la notizia dello storico terzo posto al mondo riconosciuto all’Italia e annunciato a Francoforte da ICCA (International Congress and Convention Association) nel ranking delle destinazioni mondiali col maggior appeal. Per la prima volta sono state superate Germania, Francia e UK, in una classifica che in vetta vede USA e Spagna. Un successo al quale anche il territorio riminese ha portato il suo contributo, entrando per la prima volta nel prestigioso ranking delle destinazioni riconosciute per l’attività internazionale. Interverranno: Maria Gabriella Gentile (Presidente di Federcongressi & Eventi) che presenterà i dati dell’Osservatorio Italiano Congressi ed Eventi e le prospettive di sviluppo; Carlotta Ferrari (Presidente di Convention Bureau Italia) riepilogherà le dinamiche del business internazionale, il posizionamento dell’Italia e di Rimini, oltre a presentare il progetto Italian Knowledge Leaders; Milos Milovanovic (European Consultant - Gaining Edge, società di ricerca e consulenza per la Meeting Industry) farà una panoramica sulle destinazioni con un focus sul ‘capitale intellettuale’ di Rimini e le opportunità di sviluppo per la città. Al Palacongressi di Rimini nel 2024 saranno in programma sette congressi internazionali: dal 13 al 15 marzo l’European Robotics Forum, dal 26 al 30 agosto l’International Meeting of the Society for Humic Substances, dall’8 al 12 settembre il World Congress of the International Union of Food Science and Technology – IUFoST, dal 16 al 18 settembre la Conference of the World Union of Wholesale Markets e in contemporanea l’European Maintenance Congress, dal 23 al 27 settembre la Conference of the European Evaluation Society e dal 17 al 20 settembre l’Annual Congress of the International Association of Dance Medicine and Science. Chi intende partecipare ai lavori potrà farlo gratuitamente comunicandolo alla mail info@riminipalacongressi.it o telefonicamente allo 0541/711500. Il parcheggio auto interrato è accessibile dall’ingresso A.

