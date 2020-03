PALADINI DELLA GIUSTIZIA al tempo del Corona Virus

L’Associazione San Marino Comics abbraccia virtualmente la cittadinanza con un messaggio di speranza lanciato da una nuova coppia di eroi facenti parte dei “Guardiani Italiani” , ideati e caratterizzati dagli artisti Fabrizio De Fabritiis e Chiara Mognetti. L’immagine ritrae Comandante Italia, a rappresentare il Bel Paese, e Titano, paladino della Repubblica di San Marino che si guardano con stima reciproca, distanti ma con un unico cuore e uniti in questo difficile momento per tutta la popolazione. “Ogni Guardiano ha una propria storia e delle proprie caratteristiche legate al Paese e alla regione di provenienza” , precisa l’artista De Fabritiis. Il progetto ha l'intento, attraverso le avventure di supereroi legati al territorio di provenienza e di cui ne assorbono le caratteristiche, di promuovere e far conoscere la storia, gli usi e costumi, le tradizioni, i personaggi, i territori, l'arte, i monumenti, le leggende e i misteri di una delle nazioni più ricche di cultura al mondo: l'Italia! Con il loro design accattivante, le loro diversità e affinità e i loro straordinari superpoteri, i Guardiani Italiani sono pronti ad aggiungere la pagina “Italia” alla storia del genere supereroistico perchè, finalmente, con i Guardiani Italiani anche l'italia intera hai suoi supereroi ed ora anche la Repubblica di San Marino. Fabrizio De Fabritiis e Chiara Mognetti saranno ospiti della SETTIMA EDIZIONE di San Marino Comics, Festival del Fumetto e della cultura POP della Repubblica di San Marino, che si svolgerà il 28-29-30 agosto nel centro storico della repubblica più antica del mondo. Per maggiori informazioni sul San Marino Comics Festival e sui Guardiani Italiani potete visitare i siti web: www.sanmarinocomics.com e www.guardianitaliani.it



