Palasport di Misano chiuso tre settimane per lavori di riqualificazione

Da questa mattina e per tre settimane il Palasport di Misano sarà chiuso al pubblico per dare la possibilità all’impresa che sta eseguendo i lavori di riqualificazione energetica e ammodernamento della struttura di poter procedere celermente e in massima sicurezza alla realizzazione dei lavori stessi. In particolare si procederà al secondo step di attività che prevede la sostituzione di tutti gli infissi e delle pareti in vetrocemento con nuove pareti finestrate ad alta efficienza termica. I lavori e la gestione del calore per l’edificio sportivo determineranno un’importante diminuzione delle spese energetiche per l’Amministrazione Comunale, avranno un costo complessivo di 420.000 Euro distribuito su 15 anni e saranno in parte coperti da un finanziamento regionale e in parte sostenuti direttamente dal Comune.