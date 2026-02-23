Palazzo Begni: lavori estesi fino alle ore 21.00 per accelerare la riqualificazione degli spazi istituzionali

La Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente informa che, al fine di incrementare la produttività del cantiere presso Palazzo Begni e accelerare il completamento dell’intervento di ristrutturazione e riqualificazione dei due piani rimasti inutilizzati per molti anni, a partire dal prossimo 2 marzo l’impresa incaricata estenderà l’orario di lavoro fino alle ore 21.00, operando quotidianamente. L’intervento consentirà di recuperare spazi strategici da destinare a sedi istituzionali, restituendo piena funzionalità a un immobile di grande valore storico e simbolico per la Repubblica. La decisione di ampliare l’orario di cantiere nasce dalla volontà di ottimizzare tempi e risorse, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, e rappresenta un esempio concreto di sinergia tra settore pubblico e operatori privati, finalizzata al raggiungimento di obiettivi condivisi nell’interesse della collettività. Grazie alla collaborazione con l’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici, al suo Direttore e al coordinamento costante tra le strutture tecniche coinvolte, l’intervento procede secondo un cronoprogramma rafforzato, con l’obiettivo di garantire efficienza amministrativa e migliore organizzazione degli spazi pubblici. Lavorare anche nelle ore serali significa imprimere un’accelerazione tangibile al percorso di riqualificazione del patrimonio pubblico. È attraverso scelte operative concrete che il territorio cambia e si rinnova.

C.s. Segreteria di Stato per il Territorio







