Palazzo Graziani: calendario 2025 ricco di iniziative grazie alla partecipazione attiva dei sammarinesi.

Ad aprile 2024 è stato ufficialmente annunciato il progetto di trasformare Palazzo Graziani in un nuovo centro culturale nel cuore del centro storico di San Marino, con l’obiettivo di valorizzare la cultura locale attraverso mostre, presentazioni di libri, conferenze e altre iniziative culturali. A poco più di un anno da questo importante annuncio, gli Istituti Culturali desiderano esprimere un sentito ringraziamento a tutte le associazioni, i privati e i soggetti culturali che, con entusiasmo e partecipazione attiva, hanno contribuito a dar vita a un calendario ricco e articolato di eventi. Per Palazzo Graziani sono attualmente in fase di definizione nuove progettualità, che verranno condivise prossimamente con il pubblico. Per tale ragione, gli Istituti Culturali informano che, al momento, non sarà possibile accogliere ulteriori proposte di mostre o attività. Rimane forte l’impegno a promuovere e valorizzare la cultura sammarinese, e ancora una volta un sincero ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso Palazzo Graziani un punto di riferimento culturale vivo, condiviso e partecipato.

c.s. Istituti Culturali

