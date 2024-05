Palazzo Graziani sarà un nuovo centro culturale Il Segretario di Stato Belluzzi presenta il progetto di riapertura dell’edificio: “Casa degli artisti sammarinesi, spazio espositivo, sede di workshop e punto d’incontro”

Il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Andrea Belluzzi ha presentato oggi insieme a Vito Testaj, prossimo Direttore degli Isituti Culturali, il progetto di recupero di Palazzo Graziani che gli Istituti Culturali avranno l’impegno di valorizzare a seguito del contratto di locazione rinegoziato e sottoscritto con l’omonima fondazione. Uno dei palazzi più belli del Centro Storico con affaccio sullo Stradone riprenderà vita, per quella che lo stesso Segretario di Stato Belluzzi ha definito: “Un nuova missione culturale”. E’ stato predisposto un progetto completamente nuovo per valorizzare Palazzo Graziani e trasformarlo in centro culturale, sede di mostre ed esposizioni, casa degli artisti sammarinesi, punto di incontro e spazio di confronto. Spetterà agli Istituti Culturali regolamentarne l’utilizzo e renderlo un vero e proprio fiore all’occhiello dell’attività sammarinese. Nello spazio al piano terrà è previsto un piccolo shop di libri, manuali e gadget legati all’attività degli Istituti Culturali. Il primo appuntamento è già fissato: Palazzo Graziani ospiterà infatti una mostra dedicata alla storia del Tour de France in occasione del passaggio della corsa gialla nella Repubblica di San Marino.

