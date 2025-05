"Palestina: quale ruolo per la Corte Penale Internazionale?" il 10 maggio

Il collettivo San Marino per la Palestina con il Patrocinio di:

- Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

- Segreteria di Stato per gli Affari Interni

- Segreteria di Stato per l'istruzione e la Cultura

- Segreteria di Stato per la Giustizia

È lieto di invitarVi il 10 maggio alle ore 17.30, presso la sala polivalente del castello di Murata, ad un importante evento di discussione e riflessione sul ruolo della Corte Penale Internazionale nella questione palestinese.

L'evento, intitolato "Palestina: quale ruolo per la Corte Penale Internazionale? - Come funziona la CPI: opportunità, sfide e scenari futuri rispetto all'attualità del caso palestinese", sarà l'occasione per approfondire le implicazioni giuridiche e politiche della questione, per discutere possibili soluzioni e il ruolo di San Marino in questo scenario.

Interverranno la Dott.ssa Alessandra Annoni esperta di Diritto Internazionale e professoressa ordinaria di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara, il Dott. Yousef Hamdouna Operatore umanitario di Gaza e la Dott.ssa Antonella Mularoni Avvocata, membro del CGG, già segretaria di Stato per gli Affari Esteri e Giudice della Corte Europea dei Diritto dell'uomo.

Per l'occasione sarà allestito un aperitivo a buffet ad offerta libera, il cui ricavato sarà interamente donato in beneficenza.

I bambini dai 5 anni in su potranno partecipare ad un laboratorio interattivo che sarà allestito nel parco esterno (condizioni metereologiche permettendo) offrendo loro un'opportunità di apprendimento e divertimento.

L'evento sarà un'occasione unica per riflettere sulla situazione in Palestina e sul ruolo che la Corte Penale Internazionale può svolgere per garantire la giustizia e la pace nella regione, anche alla luce delle recenti decisioni del governo israeliano di procedere all'occupazione totale di Gaza e alla deportazione della popolazione civile.

Vogliamo ringraziare per il supporto: le Giunte di Castello di Città, Serravalle, Faetano e Montegiardino, Titancoop, Assopace Palestina, Fondazione Oltre, Funivia Caffè e Coordinamento Rimini Palestina unitamente alla Ludoteca di Acquaviva e coloro che hanno contribuito alla realizzazione del buffet e dell'evento.



DETTAGLI DELL'EVENTO:

- Data: 10 maggio

- Ora: 17.30

- Luogo: Sala polivalente del castello di Murata (Via del Serrone, 67A, San Marino)

- Aperitivo a buffet con offerta libera a scopo benefico

- Laboratorio per bambini dai 5 anni in su nel parco esterno



Vi aspettiamo numerosi!



Comunicato stampa

Collettivo San Marino per la Palestina