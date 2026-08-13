Palio de lo Daino: al via la 37esima edizione

Dal 20 al 23 agosto Mondaino tornerà a vivere il suo momento più atteso. Le mura, le piazze, i vicoli e gli scorci del borgo medievale saranno ancora una volta il palcoscenico del Palio de lo Daino, che raggiunge la sua 37ª edizione confermandosi tra le più importanti rievocazioni storiche italiane. Per quattro giorni il tempo sembrerà fermarsi. Il paese si trasformerà in una vera città del Quattrocento, popolata da dame, cavalieri, armigeri, falconieri, musici, giullari, mercanti e artigiani, mentre le quattro Contrade - Borgo, Castello, Contado e Montebello - si sfideranno nella tradizionale corsa per conquistare l'ambito Palio. Ad accompagnare questa nuova edizione sarà il claim "Un risveglio lungo secoli… Una festa che non finisce mai!", una frase che racchiude l'essenza stessa della manifestazione: un evento capace di riportare in vita atmosfere, tradizioni e suggestioni medievali, coinvolgendo ogni anno migliaia di visitatori provenienti dalla Riviera, da tutta Italia e dall'estero. Negli anni il Palio è diventato uno dei principali appuntamenti dell'estate romagnola, rappresentando anche una straordinaria occasione di promozione turistica per l'entroterra. Sempre più visitatori che scelgono la Riviera durante le vacanze decidono infatti di dedicare una serata alla scoperta dei borghi storici, alla ricerca di esperienze autentiche, cultura, storia e tradizioni. In questo senso Mondaino rappresenta uno dei luoghi simbolo di una Romagna capace di raccontare il proprio passato attraverso uno spettacolo coinvolgente e di grande qualità. Se il pubblico vedrà un borgo perfettamente trasformato in una città del Quattrocento, con spettacoli, cortei storici, taverne, musici, dame, cavalieri e artisti di strada, dietro tutto questo ci sarà ancora una volta il lavoro silenzioso di circa 400 volontari, autentico motore della manifestazione. È grazie al loro impegno che il Palio raggiunge quest'anno la 37ª edizione, confermandosi tra le rievocazioni storiche più importanti della Romagna e uno degli appuntamenti più attesi dell'estate.

La grande novità

Tra le principali novità dell'edizione 2026 spicca la presenza della Compagnia Kataklò Athletic Dance Theatre, una delle realtà artistiche italiane più conosciute anche a livello internazionale. La compagnia porterà in scena "Volume", uno spettacolo originale ispirato all'immaginario medievale nel quale la forza diventa arte e il corpo si trasforma in architettura. Attraverso una combinazione di danza e teatro fisico, gli artisti daranno vita a una performance dove il confronto fisico, la tensione muscolare e il movimento diventano espressione di maestria, energia e vitalità, offrendo al pubblico uno spettacolo dal forte impatto visivo capace di dialogare con la storia e con gli spazi del borgo. Tra gli spettacoli in programma farà il suo debutto anche Compagnia De Alchimia, giovane formazione nata nell'ambito delle principali rievocazioni storiche italiane. Gli artisti proporranno un originale spettacolo ispirato al misterioso mondo degli alchimisti, dove improbabili esperimenti chimici, ironia e comicità si intrecciano dando vita ad una rappresentazione coinvolgente e adatta a tutte le età. Il pubblico diventerà parte integrante dello spettacolo, tra fuochi scenici, sorprendenti effetti e situazioni esilaranti che reinterpretano con leggerezza il fascino dell'antica alchimia. Importanti novità riguarderanno anche uno dei simboli più amati della manifestazione: i Musici della Compagnia di San Michele Arcangelo di Mondaino. Per questa edizione debutteranno infatti nuovi costumi storici e un repertorio musicale in gran parte rinnovato, studiato per accompagnare non solo il tradizionale corteo storico ma anche per animare ogni sera Piazza Maggiore con esibizioni dedicate, contribuendo a rendere ancora più coinvolgente l'atmosfera del Palio. Le nuove melodie saranno uno degli elementi distintivi dell'edizione 2026, valorizzando in questo modo il lavoro svolto dal gruppo e offrendo ai visitatori un'esperienza sonora ancora più ricca.

Mondaino: un grande museo a cielo aperto

Accanto ai grandi spettacoli, ai cortei storici, alle taverne, alle sfide tra le Contrade e alle tante attrazioni che ogni giorno animano il borgo medievale, debutta "Sulle tracce dei Maestri – Visita guidata alle Arti e ai Mestieri del Rinascimento", un'esperienza che trasforma Mondaino in un autentico museo interattivo a cielo aperto. Lungo le vie del borgo saranno allestite oltre 100 postazioni dedicate alle discipline e alle professioni di un'epoca straordinaria, dove l'ingegno e la manualità dell'uomo hanno toccato le vette più alte. Un patrimonio che da quest'anno potrà essere scoperto anche attraverso visite guidate dedicate, accompagnati da esperti che condurranno i partecipanti in un affascinante viaggio nel tempo. Le visite guidate si terranno nei giorni 20, 21 e 22 agosto, con partenza fissata alle ore 19:00 e 19:30 dal banco informazioni situato subito dopo l'ingresso principale del Palio. Per garantire un'esperienza intima e di alta qualità, i posti sono limitati a un massimo di 15 partecipanti per turno e la durata della visita è di un'ora. I biglietti per l'iniziativa sono disponibili esclusivamente online sulla piattaforma ticketnation.it. Si consiglia la prenotazione anticipata data la disponibilità limitata di posti. Il programma della prima giornata Giovedì 20 agosto prende il via la 37ª edizione del Palio de lo Daino, che fino a domenica 23 agosto trasformerà il borgo di Mondaino in un grande scenario medievale, tra rievocazione storica, spettacoli, musica, giocoleria, falconeria, danze e antichi mestieri. La prima giornata entrerà nel vivo alle 18 in Piazza Maggiore con “Et grande festa sia”, il momento che rievoca la tregua tra Sigismondo Pandolfo Malatesta, signore di Rimini, e Federico da Montefeltro, signore di Urbino, episodio storico attorno al quale nasce il Palio. Subito dopo spazio all’addestramento della milizia del castello, con diverse compagnie storiche, mentre dalle 18.30 si susseguiranno gli spettacoli. Tra i protagonisti Gianluca Foresi, maestro della rima improvvisata, i Tamburi medioevali di Brisighella, i Falconieri del Re con Gianluca Barone e la Compagnia de San Michele Arcangelo di Mondaino, impegnata nella disfida dei balestrieri. Uno dei momenti centrali della serata sarà alle 20.30 il corteo storico de lo Castello, che attraverserà le vie del paese per raggiungere Piazza Maggiore, accompagnato dai Musici di Mondaino. Nobili, milizia e popolo renderanno omaggio ai signori mentre tamburi e chiarine scandiranno l'ingresso del corteo nella piazza. Dalle 21 il programma proseguirà contemporaneamente nei diversi angoli del borgo. Piazza Maggiore ospiterà Ottfriedt e Odil della compagnia Les Contes Dsphaldt, le danze delle Dulces Damae, ancora musica, falconeria e giullaria, fino allo spettacolo di fuoco “Scintille alchemiche”, previsto alle 23. Alla Chiesa di San Michele, alle 20.45, si terrà invece la benedizione dei gonfaloni delle contrade mondainesi, seguita dal concerto “Antique Musicae” e da danze, musiche e giochi con il fuoco. Spettacoli e animazioni coinvolgeranno anche Discesa Fontana, Discesa Levante e Contrada Borgo, con burattini, menestrelli, giullari e racconti dedicati anche ai più piccoli. Il Palio de lo Daino proseguirà poi venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 agosto, con quattro giornate nelle quali Mondaino tornerà a immergersi nelle atmosfere del Quattrocento.

Il gran finale con lo spettacolo dei fuochi d’artificio

Gran finale domenica 23 agosto per la 37ª edizione del Palio de lo Daino. Dopo quattro giorni di rievocazioni, spettacoli e atmosfere medievali, Mondaino si prepara alla giornata conclusiva, quella che decreterà la contrada vincitrice del Palio e accompagnerà il pubblico fino al tradizionale spettacolo pirotecnico di mezzanotte. Il programma in Piazza Maggiore prenderà il via alle 18 con la disfida dei balestrieri della Compagnia de San Michele Arcangelo di Mondaino. Alle 18.30 toccherà agli Sbandieratori di Arezzo, seguiti dalla rima improvvisata di Gianluca Foresi e, alle 19.10, dall’esibizione di Gianluca Barone e dei Falconieri del Re. Alle 19.20 uno degli appuntamenti più attesi e caratteristici: la corsa delle oche, con le contrade mondainesi protagoniste lungo le strade del borgo. La festa entrerà nel vivo alle 20.30 con il grande corteo storico del castello. Nobili, milizia e popolo sfileranno per Mondaino fino a raggiungere Piazza Maggiore, accompagnati dai Musici di Mondaino, dai tamburi e dalle chiarine. Dopo una nuova esibizione degli Sbandieratori di Arezzo e lo spettacolo di Gianluca Foresi, alle 21.40 arriverà il momento decisivo: “Lo giuoco de lo Palio”. Le quattro contrade di Borgo, Castello, Contado e Montebello si affronteranno per conquistare il XXXVII Palio de lo Daino. La serata continuerà alle 22 con i rapaci notturni dei Falconieri del Re, mentre alle 23 Piazza Maggiore ospiterà una delle principali novità dell’edizione 2026: VOLUME “Corpus Bellum” della Giovane Compagnia Kataklò. Uno spettacolo nel quale forza, movimento e acrobazia si fondono, ispirandosi all’immaginario medievale e trasformando il confronto fisico e la tensione muscolare in una rappresentazione costruita attraverso il corpo. Nel frattempo l’intero borgo continuerà a vivere con spettacoli diffusi. Discesa Fontana ospiterà alchimia, giullaria e musica medievale, mentre nella Chiesa di San Michele, alle 21, sarà proposto “Sacrae Harmoniae”, concerto di musica sacra con il Coro San Carlo di Pesaro diretto dal maestro Salvatore Francavilla e accompagnato all’organo dal maestro Luca Pontolillo. Spazio anche a danze, giochi con il fuoco, burattini e spettacoli per bambini tra Discesa Levante e Contrada Borgo. A mezzanotte l’ultimo atto del Palio de lo Daino 2026: dalla Rocca prenderà il via lo spettacolo di fuochi artificiali che segnerà ufficialmente la conclusione della 37ª edizione. Tutti i giorni, spettacoli e animazioni dalle 18 a mezzanotte Dalle 18 alle 24, per tutti e quattro i giorni del Palio de lo Daino, le vie e le contrade di Mondaino saranno animate da spettacoli itineranti, musica, danze e personaggi che accompagneranno il pubblico alla scoperta del borgo. Tra i protagonisti Les Contes Dsphaldt con Ottfriedt e Odil, Messer Antonio Toma da Mondaino con i suoi animali, i frati itineranti della compagnia Trabicoi, la Compagnia Li Zanzeri, Donna Corvo – La Stria e Frate Ferruccio il Pio, impegnato nella ricerca delle “pecorelle che han perduto Dio”. Ad accompagnare il pubblico lungo le strade ci saranno inoltre musici e danze itineranti, con L’arpa di Faires Lullaby, Verres Militares, Saltafossum, Mons Damarum, il Coro di Gradara e il Cantagallo. Spazio anche alle attività “da toccar con mano”. Agli Orti della Fornacella sarà possibile cimentarsi nel laboratorio di tiro con l’arco antico insieme al Gruppo Arcieri Storici Castrum Firmignani e visitare l’esposizione di rapaci dell’Associazione Falconieri del Valdarno.

Info utili per la visita

L’ingresso al Palio de lo Daino costa 15 euro. L’accesso è gratuito per i bambini fino a 10 anni, mentre per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni è previsto il biglietto ridotto a 5 euro. I biglietti possono essere acquistati anche online attraverso TicketNation. Per raggiungere Mondaino sono disponibili parcheggi gratuiti, segnalati e gestiti dal personale addetto. Dai diversi parcheggi sarà attivo un servizio gratuito di navette, sia all’andata sia al ritorno, indicativamente dalle 16.30 all’1 di notte. Durante tutti e quattro i giorni del Palio sarà inoltre disponibile il Wi-Fi gratuito. Per informazioni: 0541 869046 – 393 3604498 Email: info@mondainoeventi.it – info@paliodeldaino.it https://www.mondainoeventi.it/ https://www.mondainoeventi.it/it/programma-palio-del-daino.php https://www.facebook.com/paliodeldaino https://www.instagram.com/paliodeldaino/

