Paola Turci al Teatro Titano in dialogo con Fabrizio Coniglio

Il secondo appuntamento della rassegna A Doppio Filo – Intrecci di parole fra palco e vita, in programma domenica 16 novembre alle ore 17.00, avrà come ospite Paola Turci, cantautrice, musicista e scrittrice tra le più apprezzate e influenti della scena italiana. Con oltre trent’anni di carriera tra dischi, teatro e libri, Paola Turci ha costruito un percorso artistico unico. Sul palco dialogherà con l’attore e regista Fabrizio Coniglio in un incontro che ripercorrerà i successi e le tappe più significative della sua carriera, offrendo al pubblico l’opportunità di scoprire la persona dietro l’artista e il processo creativo di ogni suo gesto artistico. Paola Turci debutta giovanissima al Festival di Sanremo nel 1986 e, nel corso degli anni, vi partecipa più volte, ottenendo importanti riconoscimenti: tre Premi della Critica consecutivi (1987, 1988 e 1989) e la vittoria nella categoria “Emergenti” con il brano Bambini (1989). Accanto alla musica, è da sempre impegnata in cause sociali e civili: ha cantato per i diritti umani nelle carceri, sostenuto campagne contro le disuguaglianze e promosso progetti dedicati a temi come migrazioni, ambiente e sicurezza sul lavoro. La sua musica si fa così strumento di emozione, consapevolezza e partecipazione. Tra i numerosi riconoscimenti ricevuti, spiccano il Premio Amnesty Italia (2006) per il brano Rwanda, dedicato al genocidio del 1994, e l’MTV History Award (2017) alla carriera. Durante l’incontro, il pubblico potrà rivolgere domande all’artista per approfondire curiosità e riflessioni sui temi trattati. Per un’atmosfera più suggestiva e intima, l’incontro sarà impreziosito da un intermezzi musicali a cura dell’Istituto Musicale Sammarinese, con la partecipazione del violoncellista Anselmo Pelliccioni. L’appuntamento si concluderà con un aperitivo nel ridotto del teatro, a cura di Titancoop, per proseguire la conversazione in un clima conviviale. I biglietti sono acquistabili sul sito www.sanmarinoteatro.sm o presso la biglietteria del Teatro Titano, a partire dalle ore 15.00. I biglietti hanno un costo di € 12,00 per platea e palchi, e € 10,00 per sgabelli e loggione.



c.s. Ufficio Stampa Istituti Culturali









