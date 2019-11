Paolo Maggioli premiato da “EY L’Imprenditore dell’Anno 2019”

Paolo Maggioli premiato da “EY L’Imprenditore dell’Anno 2019”.

Paolo Maggioli, Amministratore Delegato del Gruppo Maggioli, riceve il Premio Speciale della Giuria alla XXIII edizione del Premio “EY L’Imprenditore dell’Anno 2019”. Un importante e prestigioso riconoscimento riservato a imprenditori italiani alla guida di aziende con un fatturato di almeno 25 milioni di euro, che abbiano saputo creare valore, con spirito innovativo e visione strategica, contribuendo alla crescita dell’economia. Paolo Maggioli viene premiato, come si legge nella motivazione della giuria “per l’importante contribuito alla trasformazione digitale, all’innovazione e alla semplificazione delle attività della Pubblica Amministrazione, delle aziende e dei liberi professionisti”. “Sono onorato di ricevere questo importante riconoscimento – ha dichiarato Paolo Maggioli durante la cerimonia di premiazione che si è tenuta giovedì 21 novembre a Palazzo Mezzanotte sede di Borsa Italiana – Un successo frutto di una storia centenaria di impresa di famiglia che nel tempo ha saputo diversificarsi senza avere il timore di sperimentare ed investire in nuovi campi come quello dell’innovazione tecnologica. Se oggi siamo uno dei maggiori player Italiani nell’offerta di Information Technology per la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione lo dobbiamo a spirito di intraprendenza, visione globale ed attenzione alle nuove esigenze del mercato ed in particolare, in piena condivisione dei valori del fare impresa, ad un grande lavoro di squadra di chi fa parte del nostro Gruppo e con cui condivido il premio”.

c.s.

