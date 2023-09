Paolo Teti, ospite del Comites

Mercoledì scorso Paolo Teti è stato ospite del Comites San Marino rappresentato per l'occasione dal suo Presidente l'Avvocato Alessandro Amadei e dal Membro dell'Esecutivo Marina Rossi (foto). Il sanmaurese Teti, giornalista e conduttore televisivo, nato professionalmente a Telemare Cesenatico, una delle prime e più amate emittenti private dell'Emilia Romagna, deve il suo successo artistico a Miss Mamma Italiana. Tale evento ideato da Teti e giunto ormai alla sua trentesima edizione è il primo ed unico concorso nazionale del Bel Paese dedicato alla figura della mamma ed ogni anno riscuote sempre maggiori consensi da parte della stampa, delle radio e delle televisioni, sia di interesse regionale che nazionale, esaltando il fascino delle donne e delle mamme. Il Presidente Amadei si è congratulato con Paolo Teti per i tanti successi ottenuti fino ad oggi che sono di buon auspicio per le numerose sfide che attendono il celebre conduttore televisivo. Paolo Teti, si è reso disponibile ad organizzare con il Comites San Marino eventi anche sul Titano.

