Papa a San Marino, al via la raccolta delle richieste di partecipazione della cittadinanza attraverso le Giunte di Castello

In vista della visita pastorale di Sua Santità, in programma nella Repubblica di San Marino il prossimo 22 agosto, prende avvio la raccolta delle richieste di partecipazione della cittadinanza anche presso le Giunte. Le Giunte di Castello della Repubblica di San Marino saranno aperte nelle giornate di martedì 29 e mercoledì 30 luglio, a partire dalle ore 20:00, per raccogliere e registrare le richieste di partecipazione all’importante appuntamento (anticipiamo che la prenotazione a Piazza della Libertà darà il diritto di accedere alla Piazza secondo le indicazioni che verranno impartite una volta definita l’ordinanza ufficiale) Per la presentazione della richiesta sarà obbligatorio il codice ISS. È previsto un limite massimo di 4 pass per famiglia. La procedura sarà organizzata presso le sedi delle nove Giunte di Castello: Città di San Marino, Borgo Maggiore, Serravalle, Domagnano, Fiorentino, Acquaviva, Faetano, Chiesanuova e Montegiardino. L’appuntamento rappresenta un momento di particolare significato per la Repubblica di San Marino e per tutta la comunità sammarinese, che si prepara ad accogliere la visita di Sua Santità con partecipazione, rispetto e senso di comunità. Per ulteriori informazioni sulle modalità di registrazione e sulla raccolta delle richieste, la cittadinanza è invitata a rivolgersi alla propria Giunta di Castello.

C.s. - La Consulta delle Giunta di Castello







