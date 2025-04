Papa Francesco: un Pontefice vicino alle lotte dei lavoratori

La CSdL si unisce al cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco. Ricorda la figura del Pontefice soprattutto per la sua attenzione e impegno sui temi della pace, della solidarietà e della tutela dei più deboli, dei diritti umani, del lavoro, della difesa dell'ambiente. Molteplici sono stati i suoi interventi per sottolineare le ingiustizie e le discriminazioni nel mondo del lavoro e nel rapporto tra il nord e il sud del mondo, ed intenso è stato il suo rapporto con il movimento dei lavoratori. Alla udienza del 19 dicembre 2022 con una delegazione della CGIL composta da 5.000 partecipanti e guidata dal Segretario Maurizio Landini, ha partecipato anche un rappresentante della CSdL, Davide Siliquini, del quale riportiamo una sua testimonianza. "Oltre all’emozione ed alla curiosità di ascoltare le parole del Papa rispetto al tema del lavoro - ha sottolineato Siliquini, attualmente funzionario FULI e Segretario Confederale CSdL - mi hanno positivamente colpito alcuni punti che ha toccato nel suo intervento, come lo sfruttamento e la svalorizzazione del lavoro, il precariato che condanna i giovani ad un futuro incerto e senza la prospettiva di costruire un progetto di vita, l’abiura della cultura dello scarto che emargina dal mondo del lavoro chi non può assicurare efficienza e produttività, la lotta alle disuguaglianze, oltre all’equa distribuzione della ricchezza prodotta dal lavoro. In particolare ho molto apprezzato il ringraziamento che il Santo Padre ha rivolto al lavoro che il sindacato quotidianamente svolge, rappresentata dalla frase 'senza il sindacato non ci sarebbero lavoratori liberi'". Molto significativo un passaggio del suo intervento, in cui ha ricordato che il sindacato ha il compito di dare voce a chi non ha voce, invitandolo a "fare rumore", affinché nessuno, neanche l’ultimo della fila, rimanga indietro. Si tratta di una eredità morale che deve restare viva, che conferma l'impegno dei sindacati democratici di tutto il mondo a proseguire nella propria azione per affermare i diritti dei lavoratori, la giustizia e l'equità sociale, la parità tra donne e uomini, il superamento delle disuguaglianze e discriminazioni.

CSdL