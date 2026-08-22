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Papa Leone XIV a Rimini, Spinelli (FDI): “Una giornata storica, preziosa per la nostra comunità"

22 ago 2026
Papa Leone XIV a Rimini, Spinelli (FDI): “Una giornata storica, preziosa per la nostra comunità"

“Quella di oggi è stata una giornata di straordinaria importanza per Rimini e per tutta la nostra comunità. La presenza di Papa Leone XIV al Meeting per l’Amicizia fra i Popoli ha rappresentato un momento di grande valore religioso e spirituale, capace di parlare a migliaia di persone e di lasciare un messaggio di pace, speranza e fraternità. Desidero rivolgere i miei complimenti alla Fondazione Meeting per l’Amicizia fra i Popoli, per la straordinaria capacità organizzativa e per aver reso possibile un appuntamento di tale rilevanza, e a S.E. Mons. Nicolò Anselmi, Vescovo di Rimini, per il prezioso lavoro svolto e per l’impegno profuso nell’organizzazione di questa visita. Rimini torna così a vivere una pagina importante della propria storia. L’ultima visita di un Pontefice risaliva infatti al 29 agosto 1982, quando fu San Giovanni Paolo II a incontrare la nostra comunità. A distanza di 44 anni, l’arrivo di Papa Leone XIV rappresenta un momento che resterà nella memoria della città e che conferma il ruolo di Rimini quale luogo di incontro, dialogo e testimonianza cristiana. Una giornata che ha dimostrato ancora una volta quanto la collaborazione e il lavoro di squadra possano trasformare un grande evento in un momento autenticamente significativo per l’intera comunità”.

C.s. - Senatrice Domenica Spinelli




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