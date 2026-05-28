TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:28 Rally dell'Acropoli: Neuville davanti a tutti nello shakedown 19:03 Istanze in ritardo di 10 anni, imbarazzo e scuse del Segretario Fabbri 18:56 Polemica sui tassisti, Fabbri: "Non accettiamo colpe sistemiche, accertare responsabilità caso per caso" 18:44 Europei piccoli Stati: San Marino cede anche a Malta e la ritroverà in semifinale 18:26 Venezuela sotto le macerie, 164 morti e oltre 25.000 dispersi. Al sicuro i concittadini sammarinesi 17:38 Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" 16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi 14:19 A vent'anni dalla Convenzione ONU, Attiva-Mente si interroga su disabilità, libertà e progetto di vita 13:34 Maturità: a San Marino cominciati gli orali dei licei e consegnati i certificati al CFP
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

Papa Leone XIV in visita pastorale alla Repubblica il 22 agosto 2026

28 mag 2026
Papa Leone XIV in visita pastorale alla Repubblica il 22 agosto 2026

A distanza di 15 anni dall’ultimo Pontefice salito sul Titano, il prossimo sabato 22 agosto, San Marino accoglierà Papa Leone XIV, in visita pastorale alla Repubblica e alla Diocesi San Marino Montefeltro. La Segreteria di Stato della Santa Sede ha confermato l’accettazione del Santo Padre ad incontrare le Istituzioni e il popolo sammarinese attraverso lo svolgimento di un programma ufficiale dettagliatamente articolato. Papa Leone XIV giungerà in Repubblica atterrando all’Aviosuperficie di Torraccia, accompagnato da un’alta delegazione vaticana e salirà verso Piazza della Libertà attraverso un percorso che gli consentirà di salutare e avvicinarsi alla popolazione convenuta in determinati punti lungo il tragitto.

In piazza della Libertà prenderà avvio la parte prettamente istituzionale della visita, con onori militari, esecuzione degli inni e ingresso a Palazzo Pubblico, ove si svolgeranno gli incontri con le massime autorità dello Stato. In tarda mattinata, il Pontefice si affaccerà dal balcone di Palazzo Pubblico per un saluto e una benedizione al popolo radunato in Piazza della Libertà.

La Reggenza e il Santo Padre saliranno quindi alla Basilica del Santo Marino per la riflessione e l’omaggio del Santo Padre alle Reliquie del Santo Fondatore, cui seguirà un momento di incontro con il clero della Diocesi. “Con profonda emozione e soddisfazione immensa accolgo la notizia della visita del Santo Padre a San Marino, - ha dichiarato il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari-, che rappresenterà un evento straordinario di altissimo rilievo istituzionale, diplomatico e spirituale. Ancor più oggi, che celebriamo il centesimo anniversario delle relazioni diplomatiche con la Santa Sede, la visita del Pontefice è la conferma di un rapporto speciale ed esclusivo che intratteniamo da lungo tempo, sulla base di una stretta comunanza di valori e di principi e di una postura internazionale, che ci trova oggi comunemente allineati nel profondo anelito di pace”.

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, in stretto coordinamento con Istituzioni, enti e servizi coinvolti nell’organizzazione della visita, fornirà prossimamente tutte le informazioni necessarie a consentire la possibilità di seguire direttamente le fasi della visita e di accedere alle postazioni che verranno istituite.

C.s. Segreteria di Stato Affari Esteri




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa