Papa Leone XIV in visita pastorale alla Repubblica il 22 agosto 2026

A distanza di 15 anni dall’ultimo Pontefice salito sul Titano, il prossimo sabato 22 agosto, San Marino accoglierà Papa Leone XIV, in visita pastorale alla Repubblica e alla Diocesi San Marino Montefeltro. La Segreteria di Stato della Santa Sede ha confermato l’accettazione del Santo Padre ad incontrare le Istituzioni e il popolo sammarinese attraverso lo svolgimento di un programma ufficiale dettagliatamente articolato. Papa Leone XIV giungerà in Repubblica atterrando all’Aviosuperficie di Torraccia, accompagnato da un’alta delegazione vaticana e salirà verso Piazza della Libertà attraverso un percorso che gli consentirà di salutare e avvicinarsi alla popolazione convenuta in determinati punti lungo il tragitto.

In piazza della Libertà prenderà avvio la parte prettamente istituzionale della visita, con onori militari, esecuzione degli inni e ingresso a Palazzo Pubblico, ove si svolgeranno gli incontri con le massime autorità dello Stato. In tarda mattinata, il Pontefice si affaccerà dal balcone di Palazzo Pubblico per un saluto e una benedizione al popolo radunato in Piazza della Libertà.

La Reggenza e il Santo Padre saliranno quindi alla Basilica del Santo Marino per la riflessione e l’omaggio del Santo Padre alle Reliquie del Santo Fondatore, cui seguirà un momento di incontro con il clero della Diocesi. “Con profonda emozione e soddisfazione immensa accolgo la notizia della visita del Santo Padre a San Marino, - ha dichiarato il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari-, che rappresenterà un evento straordinario di altissimo rilievo istituzionale, diplomatico e spirituale. Ancor più oggi, che celebriamo il centesimo anniversario delle relazioni diplomatiche con la Santa Sede, la visita del Pontefice è la conferma di un rapporto speciale ed esclusivo che intratteniamo da lungo tempo, sulla base di una stretta comunanza di valori e di principi e di una postura internazionale, che ci trova oggi comunemente allineati nel profondo anelito di pace”.

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, in stretto coordinamento con Istituzioni, enti e servizi coinvolti nell’organizzazione della visita, fornirà prossimamente tutte le informazioni necessarie a consentire la possibilità di seguire direttamente le fasi della visita e di accedere alle postazioni che verranno istituite.

C.s. Segreteria di Stato Affari Esteri







