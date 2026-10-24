Parcheggi dell'Ospedale di Stato: in ospedale non si viene a orario

Dal 1° novembre disco orario di tre ore nei parcheggi all'aperto: CTSM chiede di rivedere il provvedimento Comunità e Territorio San Marino ha preso visione dell'avviso affisso in questi giorni dall'Istituto per la Sicurezza Sociale e dalla Polizia Civile, con il quale si informa la cittadinanza che, a partire da domenica 1° novembre 2026, i parcheggi all'aperto adiacenti all'Ospedale di Stato, con esclusione di quelli coperti, saranno regolamentati con sosta a disco orario per un massimo di tre ore, dal lunedì al venerdì. In ospedale non si va per scelta, ci si va per necessità. Ci va il paziente che deve sottoporsi a una visita o a un esame, chi accompagna un familiare al Pronto Soccorso, chi viene a trovare una persona ricoverata. In moltissimi di questi casi è semplicemente impossibile sapere in anticipo quanto durerà la permanenza. Un accesso al Pronto Soccorso può risolversi in un'ora come protrarsi per un'intera giornata, e lo stesso vale per gli ambulatori specialistici che gestiscono un alto numero di urgenze. Chiedere a chi sta vivendo un momento di preoccupazione o di sofferenza di controllare l'orologio e correre a spostare l'auto ci sembra, prima ancora che poco pratico, poco rispettoso e decisamente poco realistico per le tempistiche che si affrontano nel nostro nosocomio. A questo si aggiunge un problema che il provvedimento rischia di aggravare. I posti riservati alle persone con disabilità e alle mamme sono davvero pochi, soprattutto se si considera che parliamo di un ospedale, cioè del luogo in cui queste esigenze si concentrano più che in qualsiasi altro. Chi non riesce a trovarne uno libero e ha bisogno di restare più di tre ore dovrà ripiegare sui parcheggi non soggetti a disco orario, che però si trovano in zone tutt'altro che agevoli da raggiungere a piedi: tra dislivelli, rampe e distanze, seppure siano presenti gli ascensori, per una persona anziana, per chi ha difficoltà motorie o per una mamma con un passeggino diventano un vero ostacolo. Il risultato è che proprio chi avrebbe più bisogno di parcheggiare vicino all'ingresso rischia di essere il più penalizzato. C'è poi un effetto concreto sull'organizzazione della sosta che rischia di creare più problemi di quanti ne risolva. Con il limite di tre ore, i dipendenti dell'ospedale, che lavorano su turni ben più lunghi, saranno costretti a utilizzare esclusivamente i parcheggi multipiano. Lo stesso faranno, comprensibilmente, gli utenti che ipotizzano di dover affrontare visite o terapie di lunga durata. Nei momenti di cambio turno, quando le auto di chi smonta e di chi entra in servizio si sovrappongono, i parcheggi coperti si troveranno a dover accogliere il doppio dei veicoli, e questo trasforma il tutto in un grande intasamento. E se i dipendenti dovessero trovarli saturi, non avrebbero altra scelta che lasciare l'auto nelle zone a tre ore, esponendosi a sanzioni mentre sono al lavoro in reparto. Viene quindi spontaneo chiedersi da dove nasca questa scelta. Se alla base c'è un'esigenza di logistica tecnica, come favorire la rotazione dei posti o contrastare usi impropri delle aree di sosta, ci piacerebbe conoscere i dati e le valutazioni che l'hanno motivata, perché le conseguenze appena descritte sembrano andare nella direzione opposta. Se invece, come temono in molti, si tratta di un modo per fare cassa con le contravvenzioni, sarebbe ancora più grave, perché a pagare sarebbero pazienti, familiari e lavoratori che in ospedale ci sono per necessità e non per scelta. Per Comunità e Territorio è inconcepibile che si debba porre un limite di tempo alla sosta di chi si reca in ospedale. Chiediamo pertanto all'ISS e agli uffici competenti di rivedere il provvedimento prima della sua entrata in vigore e di aprire un confronto per individuare soluzioni che tutelino davvero chi l'ospedale lo vive ogni giorno.

C.s. - Comunità e Territorio San Marino - Gruppo Civico







