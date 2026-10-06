Parcheggi nel centro di Serravalle: sopralluogo con il Segretario di Stato al Territorio Ciacci. Avviato lo studio di fattibilità

Parcheggi nel centro di Serravalle: sopralluogo con il Segretario di Stato al Territorio Ciacci. Avviato lo studio di fattibilità.

La Giunta di Castello di Serravalle, nell’ambito delle proprie competenze in materia di assetto, valorizzazione e vivibilità del territorio, rende noto che uno dei problemi strutturali più rilevanti del Castello è rappresentato dalla cronica mancanza di parcheggi, in particolare nelle aree prossime al centro storico.

Tale carenza infrastrutturale penalizza da anni le attività economiche, commerciali, artigianali e di servizio del centro, limitandone la competitività e l’accessibilità.

Essa produce inoltre ripercussioni dirette sui residenti, che quotidianamente incontrano difficoltà nel reperire aree di sosta regolamentate, e incide negativamente sulle scelte abitative di chi vorrebbe risiedere nel centro di Serravalle, orientandosi di fatto verso altre zone del territorio.

In data 30 settembre, grazie a un incontro e a un sopralluogo congiunto con il Segretario di Stato al Territorio, Matteo Ciacci, e il Consigliere di Giunta con delega al Territorio, Eros Merlini, sono state illustrate le proposte elaborate dalla Giunta di Castello, emerse dal confronto tra il Capitano di Castello Andrea Crescentini e il suo delegato. Tali proposte individuano due aree per la realizzazione di parcheggi interrati e non a ridosso del centro storico.

Le zone attualmente oggetto di approfondimento sono:

· Parco Dante Alighieri: si ipotizza la realizzazione di un parcheggio sotterraneo, con l’area sovrastante mantenuta e adibita a parco verde, come è attualmente.

Lo studio dovrà verificare la compatibilità tecnica dell’intervento rispetto alla conformazione del parco, alla presenza di alberature e verde pubblico, alla viabilità di accesso, alle rampe, ai sistemi di ventilazione, alle misure antincendio, all’impermeabilizzazione e alla gestione delle acque, oltre che alla riqualificazione della superficie esterna.

· Zona ex asilo di Serravalle: la struttura attuale non è più agibile e dovrà essere demolita.

Si ipotizza la realizzazione di un piano sotterraneo e di due piani sopra il livello del suolo, destinati a parcheggio e, eventualmente, a servizi integrati.

L’intervento dovrà rispettare l’urbanizzazione circostante, gli allineamenti, le altezze, le distanze, i materiali e le visuali, senza andare a impattare sulla conformazione dell’area civile e paesaggistica esistente.

In seguito a tale sopralluogo, il Segretario di Stato al Territorio ha immediatamente dato mandato per l’avvio dello studio di fattibilità del progetto e per lo sviluppo dell’idea ricevuta dalla Giunta di Castello.

Lo studio dovrà analizzare gli aspetti tecnico-economici, urbanistici, viabilistici, geologici, idrogeologici, paesaggistici, ambientali e di sicurezza, oltre alla sostenibilità degli interventi, ai costi, ai tempi di realizzazione e alle possibili modalità di finanziamento.

La Giunta di Castello di Serravalle sottolinea quanto questa soluzione sarebbe importante per la cittadinanza.

Essa gioverebbe sia al tessuto economico sia a quello sociale della zona, rendendo finalmente possibile un’adeguata disponibilità di parcheggi, lo sgombero delle vie attualmente intasate dalle auto e la restituzione della piazza alla sua funzione pedonale, nuovamente a disposizione dei cittadini, delle famiglie e dei giovani.

c.s. Giunta di Castello di Serravalle

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