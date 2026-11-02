Parcheggi Ospedale di Stato: sosta di massimo 3 ore davanti ai due ingressi La misura ha l'obiettivo di favorire una maggiore rotazione dei veicoli negli stalli più vicini agli ingressi dell'Ospedale, aumentando le possibilità di trovare parcheggio per gli utenti

Parcheggi Ospedale di Stato: sosta di massimo 3 ore davanti ai due ingressi.

Da novembre entra in vigore la nuova regolamentazione della sosta nei parcheggi di fronte all'Ospedale di Stato, che prevede il disco orario esclusivamente per i parcheggi all'aperto, a raso, situati rispettivamente davanti all'ingresso principale dell'Ospedale e in prossimità della Palazzina Ambulatori Specialistici (denominati anche come P5 e P7).

Si tratta complessivamente di circa 70 posti auto, per i quali sarà introdotto un limite massimo di sosta di tre ore.

La limitazione sarà in vigore dal lunedì al venerdì, esclusivamente nei giorni non festivi.

Per utilizzare gli stalli interessati sarà necessario esporre all'interno del veicolo, in posizione ben visibile, il disco orario con l'indicazione dell'ora di arrivo.

La regolamentazione entrerà formalmente in vigore domenica 1° novembre, ma il primo giorno di effettiva applicazione sarà martedì 3 novembre, considerato che lunedì 2 novembre, ricorrenza della Commemorazione dei Defunti, è giornata festiva nella Repubblica di San Marino.

Il nuovo limite delle tre ore non si applicherà quindi il sabato, la domenica e nei giorni festivi, anche quando questi ultimi ricadano tra il lunedì e il venerdì.

È importante precisare che la nuova regolamentazione non riguarda tutti i parcheggi dell'Ospedale di Stato, ma soltanto le due aree antistanti i due ingressi.

Restano infatti esclusi dalla nuova limitazione oraria:

I parcheggi multipiano, che continueranno a essere utilizzati secondo le attuali modalità (con divieto di sosta al sabato nei piani interrati per consentire il lavaggio delle aree);

L'area sul retro dell'Ospedale, in prossimità di Cardiologia e del Centro Farmaceutico;

I parcheggi lungo via La Toscana;

I posti riservati alle persone con disabilità motoria e i parcheggi rosa, che mantengono le rispettive condizioni di utilizzo.

Per queste aree non viene quindi introdotto il nuovo limite delle tre ore, fermo restando il rispetto della segnaletica e delle eventuali disposizioni già previste.

La nuova regolamentazione, promossa dalla Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, è stata definita attraverso il confronto e il coordinamento tra l'Istituto per la Sicurezza Sociale, il Corpo di Polizia Civile e l'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici, che ha provveduto al posizionamento della nuova segnaletica.

Il sistema sarà introdotto in via sperimentale per sei mesi. Al termine di questo periodo verranno valutati gli effetti della misura, con particolare riferimento alla rotazione dei posti auto e alle esigenze di accesso dell'utenza ospedaliera.

c.s. Iss

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