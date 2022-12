Pari Opportunità e Politiche Giovanili: la terza edizione del concorso BARBABLU’

In occasione della Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne, la Commissione Pari Opportunità e la Commissione Politiche Giovanili, con il patrocinio della Segreteria di Stato per la Sanità e la Segreteria di Stato per l'Istruzione hanno indetto la terza edizione del concorso BARBABLU’ un concorso artistico rivolto alle scuole che porta i ragazzi a riflettere ed interrogarsi sulla violenza di genere. Quest’anno sono state ampliate le categorie di elaborati con cui partecipare, per far risaltare maggiormente la creatività dei giovani. Il primo premio per la categoria disegni è stato assegnato all'elaborato artistico di Isabella Bini della classe 1° Rdel Centro di Formazione Professionale e consiste in buoni spendibili presso la Libreria Cosmo e il Pub La Bettola. Il secondo premio lo vince Letizia della Valle della 1° Ddi Fonte dell’Ovoeconsiste in buoni spendibili presso la palestra Block 21 e il Pub La Bettola. Il premio per la categoria audiovisivi è stato vinto invece dal video portato da alcuni studenti/studentesse della classe 1E e 3A del Centro di Formazione Professionale, Babini Thomas, De Astis Michelle, Demir Ghenta, Giuliani Gloria e Pirroni Veronica della 1E e Anglani Micheal, Guidi Gregorio e Graziani Francesco della 3A, che vincono dei buoni spendibili presso il Time Off. Le commissioni sono state colpite dalle riflessioni fatte dai ragazzi nei loro elaborati, in cui c’è stato un notevole lavoro di rielaborazione dei concetti e in cui sono stati rappresentati diversi tipi di violenza. Le commissioni infine ringraziano tutti i partecipanti e le attività del territorio che hanno supportato l’iniziativa con la messa a disposizione dei premi. Gli elaborati verranno pubblicati sui canali social di entrambe le commissioni.

La Commissione Pari Opportunità

La commissione Politiche Giovanili