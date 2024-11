Paride Neri confermato ai vertici della Federazione Lavoratori Industria ed Artigianato della CDLS

Nel pomeriggio del 25 Novembre si è riunito il nuovo Direttivo della FLIA – CDLS uscito dal 15° Congresso di Federazione, celebrato il 22 Ottobre scorso e caratterizzato dal titolo significativo: Transizioni – Nuove configurazioni del lavoro e dei diritti. Quest’ultimo atto della stagione congressuale della CDLS ha visto la riconferma all’unanimità di Paride Neri quale Segretario della Federazione Lavoratori Industria ed Artigianato della CDLS, unitamente alla nomina dei membri della nuova Segreteria che risulta così composta: Paride Neri, Alessandro Stacchini, Emanuela Felici, Massimo Rosti, Ornella Muccioli, Alessandro Semprini, Luigi Giardi. Nel suo intervento al Direttivo, il Segretario Paride Neri ha ringraziato il Presidente del 15° Congresso FLIA, Gianluca Montanari, per aver coordinato al meglio i lavori congressuali, ed ha espresso soddisfazione per la riconferma: “sono onorato di essere stato riconfermato nuovamente alla guida di questa federazione e felice della fiducia accordatami. Abbiamo un gruppo molto valido in grado di affrontare le sfide che ci attendono”. Il Direttivo ha poi discusso di quanto fatto nell’ultimo triennio: “in questi ultimi anni – sottolinea Neri- siamo stati fortemente impegnati nei rinnovi dei contratti del settore industria e di quello artigianato, e anche su quest’ultimo settore così come avvenuto per il comparto industriale ci auspichiamo nel breve periodo di giungere ad un rinnovo per il periodo di vigenza 2024/2028”. Il Segretario FLIA -CDLS ha poi posto l’attenzione sull’incertezza che sta caratterizzando ed attraversando alcuni settori: “stiamo monitorando attentamente le aziende dei settori della ceramica, vernici e le industrie del mobile e prestiamo la massima attenzione in merito all’evolversi della situazione. Allo stesso tempo- aggiunge Neri- siamo però ottimisti in quanto altri settori godono invece di buona salute, basti pensare al comparto della nutraceutica e della farmaceutica, e che sono costantemente in crescita negli ultimi anni”. Il Segretario Paride Neri si è poi soffermato sulle principali sfide da affrontare come sindacato: “Abbiamo il dovere di portare tutti gli attori socio-economici a definire un piano di sviluppo in linea con gli orientamenti internazionali, a partire dall’innovazione tecnologica e a tutti quei temi strettamente connessi quali il diritto alla formazione continua, e la promozione di strumenti più efficaci di welfare aziendale che diano un beneficio fattivo al lavoratore anche e soprattutto in termini di un migliore armonizzazione tra tempi di vita e di lavoro”. “Da questo punto di vista - aggiunge il Segretario FLIA-CDLS – il contratto industria recentemente sottoscritto prevede l’apertura di un confronto sul tema dell’intelligenza artificiale e rilancia il tema del diritto alla formazione continua per tutti i lavoratori del settore manifatturiero, comparto che come spesso sottolineato ha sostanzialmente sostenuto l’economia di San Marino in questi ultimi anni”. “Infine – afferma Paride Neri - ci impegneremo all’interno dei lavori del nuovo Direttivo – a portare avanti con il massimo impegno e concretezza quanto definito dalla mozione conclusiva definita dal nostro 15° Congresso di Federazione, ai fini di una tutela sempre migliore del lavoratore alla luce delle importanti sfide future che non potranno che essere guidate dal principio della difesa della dignità del lavoro e dei diritti dei lavoratori”.

cs CDLS – Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi