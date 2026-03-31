Parità: maggioranza Senato, parere rafforza decreto e tutela rete territoriale

Parità: maggioranza Senato, parere rafforza decreto e tutela rete territoriale.

“Nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo di attuazione delle direttive UE 2024/1499 e 2024/1500, la Commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato un parere che rafforza in modo significativo l’impianto del provvedimento, migliorandone la coerenza complessiva e l’efficacia operativa. Il parere valorizza un punto qualificante emerso nel confronto parlamentare e con gli auditi: la piena preservazione e continuità operativa della rete delle consigliere e dei consiglieri di parità territoriali, riconosciuti come presidio essenziale di prossimità per la tutela dei diritti. In questa prospettiva, la Commissione ha lavorato per coniugare innovazione istituzionale e radicamento territoriale, rafforzando il ruolo del nuovo Organismo nazionale e, al contempo, consolidando una presenza capillare ed efficace sul territorio. Ne deriva un modello più solido, integrato e coerente con le previsioni europee, in grado di garantire una tutela concreta ed uniforme della parità di trattamento. Il lavoro svolto consente di migliorare sensibilmente il testo del decreto, assicurando un equilibrio avanzato tra indipendenza dell’Organismo, coordinamento del sistema e valorizzazione delle competenze già esistenti”. Così in una nota la Senatrice Domenica Spinelli della Commissione Affari costituzionali del Senato appartenente alla maggioranza.

Comunicato stampa

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