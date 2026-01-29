TV LIVE ·
“Parole che pesano: il sostegno di Alleanza Riformista all’appello degli insegnanti”

29 gen 2026
Esprimiamo pieno sostegno e viva preoccupazione per i contenuti della lettera aperta degli insegnanti della Scuola Media di San Marino, incentrata sui linguaggi d’odio e sull’uso indiscriminato dei social network. Il tema sollevato riguarda tutta la comunità: il clima di aggressività che spesso si diffonde online incide sul rispetto tra le persone e sull’educazione dei più giovani. La scuola, che già tanto fa, non può essere lasciata sola a promuovere il rispetto se, nel dibattito pubblico, vengono tollerati linguaggi offensivi e divisivi. In una Repubblica piccola come la nostra, le parole hanno un peso ancora maggiore e i comportamenti scorretti sui social richiedono maggiore attenzione e senso di responsabilità da parte di tutti, a partire dagli adulti. Come forza di maggioranza e di governo intendiamo impegnarci con maggiore determinazione per dare seguito a questo appello, introducendo azioni concrete: rafforzare l’educazione digitale, implementare iniziative di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo — fenomeni già normati e perseguiti per legge — e promuovere un uso più responsabile del linguaggio pubblico, a partire da quello utilizzato nelle istituzioni, che devono per prime dare il buon esempio. È un dovere verso tutti i cittadini e, in particolare, verso i nostri giovani.

c.s. Alleanza Riformista




