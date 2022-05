Parte a Rimini la dotazione del TASER – estremamente positivo il SAP

Anche a Rimini è giunta l’ora della dotazione del Taser X2, che è stato finalmente consegnato agli Operatori in servizio di controllo del territorio. Questo importantissimo strumento di deterrenza fa il suo ingresso all’interno degli equipaggi delle volanti a partire dal 30 maggio. Il Taser è uno strumento non letale assolutamente indispensabile per le odierne necessità delle Forze dell’Ordine. Come già accaduto in molteplici occasioni in altre città d’Italia, darà non poco aiuto specialmente negli Interventi che possono avere potenziali ripercussioni fisiche, anche gravi, sia nei soggetti manifestanti intenti violenti, o peggio, armati di oggetti contundenti che potrebbero essere utilizzati nei confronti degli Agenti intervenuti o nella popolazione inerme. Gli Operatori abilitati hanno sostenuto uno specifico e dettagliato corso improntato sulle specifiche inter-ministeriali, che è stato in grado di definire dettagliatamente tutti i campi ed i limiti di utilizzo dello strumento di dissuasione. Una notizia estremamente positiva – commentano il segretario Provinciale SAP Roberto Mazzini e il vice segretario con delega alla sezione Volanti Andrea Scarparo - una battaglia che il nostro sindacato porta avanti da anni unitamente alle Body Cam. Il Taser sarà fondamentale per ridurre a zero il contatto fisico e quindi evitare lesioni ai colleghi che ricordiamo sono oramai all’ordine del giorno soprattutto nel periodo estivo. Per altro nelle ultime settimane, nelle città già dotate dello strumento, sono già decine gli interventi risolti attraverso l’utilizzo della Taser senza conseguenza alcuna.

c.s. Sindacato Autonomi di Polizia