Parte il servizio dichiarazione dei redditi per i frontalieri, presso la sede CSdL

Riparte il servizio della dichiarazione dei redditi per i lavoratori frontalieri, che viene offerto direttamente presso la sede della CSdL, ove sarà presente personale del CAAF-CGIL. Il servizio è attivo per tre giovedì consecutivi: 25 giugno, 2 luglio e 9 luglio, dalle ore 11.00 alle ore 18.00. Il periodo è eventualmente prorogabile, se non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste. Quest’anno le prenotazioni vengono raccolte direttamente dalla CSdL, ai seguenti numeri: tel. 0549 962004 (FULI); tel. 0549 962044 (FUCS); tel. 0549 962070 (Ufficio Stampa). CSdL