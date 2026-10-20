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Parte il servizio per la compilazione del modello RED/EST

20 ott 2026
Parte il servizio per la compilazione del modello RED/EST

Le Federazioni Pensionati di CSdL e CDLS offrono il servizio per la compilazione del modello RED/EST. Si tratta di un modulo da compilare ogni anno che l’INPS non invia più ai pensionati, ma che lo stesso INPS richiede ai pensionati residenti nel territorio sammarinese che ricevono la pensione dall’Italia per indicare i redditi percepiti a San Marino. FUPS-CSdL e FNPS-CDLS forniscono assistenza per la compilazione di tali moduli. Per accedere al servizio è necessario prendere appuntamento, telefonando a: ▪ FUPS-CSdL: tel. 0549 962030, Nerina Zafferani, Patrizia Stefanelli, Tamara Valentini ▪ FNPS-CDLS: tel. 0549 962022, Marino Canti, Amedea Conti Per la compilazione del RED/EST sono necessari i seguenti documenti: - IGR 2025 - Reddito da pensione di San Marino (chi non disponesse di questo documento può ritirarlo presso l’Ufficio Pensioni ISS); - Documento d’identità dell’intestatario della pensione e del coniuge; - Numero e categoria della pensione INPS; - IGR del coniuge.

FUPS-CSdL - FNPS-CDLS




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