Parte lo sportello fiscale Cdls: 730 e Imu direttamente in Repubblica.

La dichiarazione dei redditi 730 e l’IMU direttamente in Repubblica. Parte venerdì 21 aprile lo sportello fiscale della CDLS, presso il Central Square di Domagnano. Il servizio è rivolto ai lavoratori frontalieri ed anche ai sammarinesi e residenti con redditi e proprietà in Italia. Nel 2022 è stato un servizio molto apprezzato, con forte affluenza di utenti. Lo sportello fiscale, realizzato in collaborazione con il CAF CISL dell’Emilia Romagna, è aperto tutti i venerdì pomeriggio dalle 14 alle 17,30, fino alla fine di giugno. È possibile prenotarsi contattando direttamente la Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi, ai numeri telefonici 0549-962089-80-81. Per il calcolo della dichiarazione dei redditi è necessario presentarsi con il modello IGR 2021 e con tutte le spese detraibili. Il servizio costa 5 euro per gli iscritti CDLS, per i non iscritti è possibile effettuare l’iscrizione direttamente allo sportello. La tessera della Confederazione Democratica offre anche l’opportunità di avvalersi di una serie di servizi e prestazioni come il calcolo dell’IMU, informazioni e consulenze sull’assegno unico, il calcolo dell’ISEE per accedere a tutte le agevolazioni fiscali previste dalla legge. Dallo scorso anno è inoltre attivo, sempre presso la nostra sede e sempre in collaborazione con il CAF CISL, lo sportello ISEE UNIVERSITA’, che offre la possibilità di avviare le pratiche per usufruire delle agevolazioni sulle tasse universitarie e richiedere borse di studio in tutti gli atenei italiani.

c.s. Cdls

