Parte senza disagi la chiusura al traffico della Statale Adriatica: percorsi alternativi differenziati per il traffico leggero e pesante.

È partita senza particolari disagi la temporanea chiusura al traffico di un tratto della Statale Adriatica che, da questa mattina alle 7 per nove giorni, interesserà l’asse viario in zona Fontanelle. Anche nel momento di massimo afflusso di traffico in zona, con gli spostamenti verso i luoghi di lavoro e verso le scuole, nonostante la pioggia, non si sono registrate significative difficoltà per il transito dei mezzi. La chiusura al traffico è dovuta al cantiere per il rifacimento dell’attraversamento interrato del rio Costa, il corso d’acqua che attraversa la Statale Adriatica vicino all’incrocio con viale Alberobello, nella zona del Cimitero dei greci. Per garantire un maggiore fluidità al traffico e per prevenire al massimo i disagi agli utenti, sono stati previsti percorsi alternativi per i mezzi leggeri e pesanti in transito sia da Nord che da Sud, contrassegnati da quasi 100 cartelli segnaletici. In tutta la zona circostante il cantiere, ma anche su tutte le strade oggetto dei percorsi alternativi suggeriti nel territorio di Riccione e di Misano Adriatico, è stata installata da alcuni giorni la cartellonistica che aiuterà gli automobilisti e gli autisti dei mezzi pesanti a orientarsi lungo i tragitti raccomandati. Viabilità: i percorsi alternativi per i mezzi leggeri e pesanti Per garantire la sicurezza del cantiere, la Statale Adriatica è stata chiusa al traffico tra viale Marsala e viale Alberobello dalle 7 di questa mattina. La chiusura durerà fino alle 19 di martedì 17 dicembre. Anche viale Alberobello sarà interdetto nel tratto fino a viale Riace. Percorsi alternativi per auto e mezzi leggeri (fino a 35 quintali) Chi arriva da Nord potrà deviare su viale Da Verrazzano alla Rotatoria dei pianeti, proseguire sul lungomare in viale Torino, girare su viale San Gallo e rientrare sulla Statale attraverso viale Marsala. Da Sud, il percorso sarà l’inverso. Saranno istituiti divieti di accesso alla Statale agli incroci con viali Brindisi e Lecce, eccetto per i residenti. Percorsi per i mezzi pesanti (oltre 35 quintali) I camion e gli altri veicoli pesanti dovranno seguire un tragitto più lungo. Da Nord, il percorso alternativo passa dalla rotatoria delle Fontanelle verso viale Puglia, poi viale Tavoleto (nel territorio di Misano Adriatico), fino alla rotatoria Ducati (in zona La Cella). Da lì, si prosegue su via San Giovanni, via Del Carro (passando di fronte all’autodromo) e via Del Bianco per rientrare sulla Statale. Per chi proviene da Sud, l’itinerario sarà inverso. Cosa cambia per pedoni e residenti Durante i lavori, non sarà possibile transitare o parcheggiare nelle aree interessate, ma i pedoni avranno a disposizione percorsi sicuri attorno al cantiere. L’accesso a case e attività commerciali sarà comunque garantito nei limiti del possibile. L’amministrazione comunale ha già allertato i residenti dei territori di Riccione e Misano Adriatico, comunicando tutte le modifiche alla viabilità, anche attraverso la app Io.

