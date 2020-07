Partecipare al Concorso Fotografico #Resiliente-Mente è ancora più facile!

Chi può partecipare

Il concorso è aperto a tutti ad esclusione dei membri della Giuria e loro familiari.

Cosa fotografare

I partecipanti dovranno rappresentare con dei semplici ma significativi scatti fotografici la realtà Stato di San Marino e quindi il contesto istituzionale, paesaggistico e culturale, in relazione agli aspetti:

1) Al Diritto alla partecipazione attiva delle persone con disabilità che, in quanto tali, non dovrebbero essere penalizzate ma ricevere il sostegno di cui hanno bisogno per partecipare a tutti gli aspetti della vita pubblica sammarinese senza discriminazioni e come chiunque altro, così come sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Nessuna diversità può essere causa di emarginazione e limitare la legittima aspirazione a vivere una vita libera e indipendente.

2) All’impegno per lo sviluppo sostenibile, per il rispetto e la cura dell’ambiente naturale, ponendo attenzione al consumo del suolo, alla dispersione dell’acqua, allo spreco alimentare, al corretto riciclo dei diversi materiali e al risparmio energetico. Occorre porre in atto politiche e assumere comportamenti virtuosi e responsabili per arginare le possibili drammatiche conseguenze legate alla cementificazione selvaggia, all’inquinamento ambientale e ai cambiamenti climatici che hanno sconvolto i delicati e fragili equilibri del nostro ecosistema.

Disabilità e Ambiente dunque, e per scatti significativi devono intendersi semplicemente quelle immagini capaci di farci riflettere su una o più delle seguenti sfaccettature della realtà e della cultura sammarinese: solidarietà, entusiasmo, accessibilità, rispetto, inclusione, tolleranza, partecipazione, determinazione, coraggio, educazione, diritti, ambiente, futuro, sostenibilità, libertà, economia verde, dialogo, democrazia, legalità, energia, fiducia, discriminazioni, barriere, disuguaglianze e Resilienza.

Costi e modalità partecipazione

La partecipazione al Concorso ha un costo di € 15 (quindici) da versare tramite bonifico bancario sul Conto Corrente Bancario di Attiva-Mente SM88E0854009800000060146608 specificando la Causale “Partecipazione concorso fotografico”. Per i minori di età la partecipazione è gratis. Ogni partecipante potrà inviare all’indirizzo sanmarinoresiliente@gmail.com non più di due fotografie riferite ciascuna o entrambe ai superiori punti 1 e 2, allegando la Scheda d’Iscrizione (www.attiva-mente.info/SanMarinoResiliente/scheda_iscrizione2020.pdf) compilata in modo leggibile unitamente alla ricevuta di pagamento. Nel caso di soggetto partecipante minorenne, vale la stessa procedura allegando, al posto della ricevuta di pagamento, copia del documento d’identità. Ogni partecipante a prescindere dall’età riceverà la maglietta del Concorso in omaggio. Le foto dovranno pervenire entro il 15 Novembre 2020.

Specifiche tecniche delle fotografie e loro pubblicazione

Sono ammesse fotografie in tecnica digitale realizzate con Macchine Fotografiche, Smartphone e Droni) in b/n oppure a colori, con inquadrature sia verticali che orizzontali. Non sono ammesse opere realizzate al computer, fotomontaggi, foto con firme o watermark. Le foto in Concorso saranno pubblicate online sui due profili Social dell’Iniziativa.

Giuria

Le fotografie presentate saranno esaminate e valutate da n.8 autorevoli persone che compongono la Giuria ufficiale del Concorso: * Busignani Giorgio (Associazione Sammarinese Foto Amatori), Prof.ssa Rossi Valentina, Dott. Santolini Luca, Piergiovanni Francesca (Presidente Comitato per la sostenibilità ambientale), Ceccoli Maurizio (Presidente CSD ONU la Commissione Sammarinese per l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità) Volpini Andrea (Illustratore), Bruschi Elena (Rappresentante del movimento Fridays for Future) e Dott.ssa Valentini Gloria. Le fotografie inviate saranno giudicate basandosi sui seguenti criteri: - aderenza al tema - qualità tecnica e interpretativa - originalità - i Like sulla singola foto postata dagli organizzatori sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram del Concorso Il giudizio espresso dalla Giuria è inappellabile ed insindacabile.

Premi

Entro la prima settimana di Dicembre, nell’ambito di una particolare Iniziativa, i cinque vincitori finali riceveranno: 1 ° Premio – 1.000 Euro +Fotocamera Reflex Professionale + Zaino 2 ° Premio - Smartphone Hauwei P30 Pro + Zaino 3 ° Premio - Monopattino elettrico Segway + Zaino 4 ° Premio - Smartwatch Active Samsung + Zaino 5 ° Premio – Drone DJI Tello + Zaino

Solidarietà

#Resiliente-Mente sostiene TEDx Città di San Marino L’intero ricavato di #Resiliente-Mente andrà a sostegno di TEDx Città di San Marino, le 20 fotografie finali, incluse le cinque vincitrici, verranno esposte durante uno “Speciale momento TEDx” della prossima edizione. Attiva-Mente