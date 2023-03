Partecipazione a concorsi e selezioni pubbliche 2020/2023

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni e la Funzione Pubblica e la Direzione Generale della Funzione Pubblica (DGFP) colgono l’occasione rappresentata dall’elevatissima partecipazione al concorso pubblico per il reclutamento di figure professionali di Operatore Specializzato Contabile - le cui operazioni di somministrazione delle prove scritte si sono tenute nell’odierna giornata – per esprimere le seguenti considerazioni. Il procedimento concorsuale per l’assunzione di Operatori Specializzati in ambito contabile ha visto, infatti, la più alta partecipazione sinora registrata in termini di candidature con la presentazione di ben 101 domande delle quali 96 sono state ritenute ammissibili.



Il numero di partecipanti è risultato talmente elevato che l’Amministrazione ha dovuto, in conformità alle norme recentemente introdotte, impostare le prove scritte ed orali con un sistema di selezione più rigorosa dei candidati, ammettendo alla fase orale unicamente i soggetti che superino la prova scritta con una votazione media particolarmente elevata. L’importante sforzo organizzativo messo in campo dalla DGFP e dai suoi funzionari per gestire gli adempimenti legati al reclutamento del personale pubblico mediante concorso, piuttosto che mediante periodiche “stabilizzazioni” straordinarie, è ampiamente ripagato dal riscontro estremamente positivo in termini di partecipazione dei cittadini e residenti e di innalzamento della professionalità del personale selezionato ed assunto.

I diversi meccanismi concorsuali e di selezione, tutti sottoposti al vaglio del giudizio di legittimità, impegnano, infatti, le Commissioni Giudicatrici e la DGFP spesso per vari giorni, sia per l’effettuazione delle prove che per la disamina dell’ingentissima mole di documentazione presentata. Le illazioni, le polemiche e le strumentalizzazioni che spesso ledono, per mere finalità di scontro bagatellare fra le forze politiche e sociali, l’immagine e la percezione stessa della qualità e dell’operato della “macchina amministrativa”, sono smentite dai fatti e dai numeri. L’essenzialità della struttura amministrativa nel garantire la continuità e stabilità dell’azione pubblica nei vari ambiti della vita della comunità sammarinese rappresenta un profilo centrale che merita di essere valorizzato e richiamato all’attenzione delle componenti sociali (politiche, sindacali ed economiche) che spesso, anche strumentalmente, appaiono essere orientate a “censurare a prescindere” le mancanze e criticità, indubbiamente esistenti, dell’Amministrazione senza dare atto dei percorsi di crescita, parimenti oggettivi, concretizzati negli anni.

Questo approccio, però, svilisce e vanifica l’impegno e la dedizione di ausiliari, operatori, impiegati, funzionari – di tutti i livelli e settori - che prestano la propria opera al servizio di uffici, organi ed istituzioni pubbliche e che sono orgogliosi di farlo. Per quanto concerne il tema dei concorsi e selezioni, si informa che negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 sono state espletate le procedure relative a 41 concorsi, che hanno visto iscritti 1258 partecipanti in totale. Nel dettaglio sono 8 i concorsi pubblici istituiti nel 2020 (uno dei quali revocato) ai quali hanno partecipato 182 candidati, quattro i concorsi per il ruolo di Esperto Tecnico, due quelli per Esperto Amministrativo, uno per Operatore Amministrativo e uno per il ruolo di Segretario d’Ambasciata. Nel 2021 sono stati indetti un totale di 10 concorsi pubblici per un totale di 95 domande. Nel 2021 sono stati indetti 3 concorsi per il ruolo di Collaboratore tecnico, uno per Operatore Tecnico Specializzato, 4 per Responsabile di unità operativa, uno per Esperto tecnico e uno per il ruolo di esperto contabile. Due i corsi-concorsi nel 2021, uno per ruoli nei corpi di polizia e uno per il ruolo di Operatore di Servizi Istituzionali.

Nel 2022 sono stati indetti un totale di 11 concorsi pubblici ai quali hanno partecipato 297 persone. Uno per il ruolo di Avvocato dello Stato, uno per il ruolo di operatore tecnico, due per il ruolo di operatore tecnico specializzato, uno per il ruolo di Ispettore del lavoro, uno per esperto amministrativo, due per esperto tecnico, uno per collaboratore amministrativo, uno per esperto contabile e uno per operatore specializzato contabile. Cinque i concorsi interni indetti nel 2022 ai quali hanno partecipato 353 persone. Cinque i concorsi pubblici di questo inizio di 2023 ai quali hanno aderito 91 iscritti: uno per segretario d’ambasciata, uno per Esperto Tecnico, uno per Collaboratore Tecnico, uno per esperto contabile e uno per Collaboratore Contabile.

Inoltre, confrontando i dati tra il biennio 2018-2019 ed il triennio 2020-2022 si nota un progressivo aumento del numero delle domande ricevute, a fronte di un numero di bandi emessi su base annuale sostanzialmente uniforme. La Segreteria di Stato per gli Affari Interni e la DGFP non possono, quindi, che esprimere la propria soddisfazione per l’importante adesione e riscontro a queste iniziative di selezione, con una forte presenza di giovani ad alta scolarizzazione e fortemente motivati, la cui partecipazione ha confermato, oltre all’interesse per le posizioni, spesso apicali o comunque di alto profilo, l’esistenza di cittadini e residenti con ottimi profili formativi e professionali.

Il Segretario di Stato On.le Elena Tonnini ha, inoltre, rilevato che: “L’elevato riscontro in termini di partecipazione ai procedimenti concorsuali e selettivi è un dato importante che conforta l’Amministrazione e la Segreteria di Stato in ordine alla bontà del percorso intrapreso negli ultimi anni per il reclutamento del personale pubblico. I numeri della partecipazione raccontano una realtà in cui lo strumento del concorso è apprezzato dai sammarinesi ed è funzionale ad un percorso di crescita dell’Amministrazione e di avvicendamento generazionale nei ranghi del pubblico impiego, secondo criteri di pari opportunità e di merito. La garanzia del principio contenuto nella nostra Dichiarazione dei Diritti secondo il quale tutti i cittadini hanno diritto di accesso ai pubblici uffici può, inoltre, essere realmente attuata solo mediante lo strumento del concorso pubblico che consente a tutti i cittadini e residenti – e non solo a quelli iscritti alle liste pubbliche di avviamento al lavoro - di concorrere per conseguire posizioni di lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione”.

Nei prossimi mesi saranno avviate, in base alla pianificazione delle assunzioni, nuove procedure concorsuali di cui verrà tempestivamente data notizia con anche la consueta pubblicazione dei relativi bandi. Maggiori informazioni potranno essere richieste alla Direzione Generale della Funzione Pubblica, inviando una email a info.direzionegeneralefunzionepubblica@pa.sm o telefonando allo 0549882837.

