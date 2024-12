Partecipazione del Segretario di Stato alla Sanità alla Conferenza sul tema “Alfabetizzazione Sanitaria e Diritti Umani”

Il Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale Mariella Mularoni interverrà alla conferenza internazionale “Alfabetizzazione sanitaria e diritti umani: integrare politiche e azioni per promuovere l'inclusione e combattere la discriminazione”, che si terrà domani a Roma, alla presenza del Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella e del Ministro per la Salute, Orazio Schillaci. L’evento testimonia l’attenzione rivolta alle tematiche di maggior interesse sociale, come la promozione di politiche inclusive e la lotta contro la discriminazione, un’opportunità per confrontarsi sulle prospettive di sviluppo della Health Literacy, un tema centrale per il futuro della salute e dei diritti umani. E’ infatti necessario un forte impegno da parte delle Istituzioni, della politica, della sanità pubblica, del mondo dell’istruzione e della comunicazione, nonché di tutti gli enti impegnati nel sociale, per incentivare una cultura dell'alfabetizzazione sanitaria al fine di favorire un accesso equo all'assistenza sanitaria per tutti, comprese le persone in situazioni di vulnerabilità, con l’obiettivo di costruire un sistema sanitario inclusivo, equo e resiliente. Un approccio collaborativo internazionale consente il confronto di buone pratiche, promuovendo apprendimento reciproco e adattamento a contesti culturali, geografici, economici e politici diversi, garantendo soluzioni efficaci e sostenibili per tutti. “San Marino, con il suo sistema sanitario universale, gratuito ed equo, continua ad adottare un modello di sanità che pone al centro la persona, con particolare attenzione ai più fragili e con la sua tradizione di tutela dei diritti, riconosce che l’alfabetizzazione sanitaria è uno strumento chiave per ridurre le diseguaglianze e combattere la discriminazione, garantendo che tutti i cittadini possiedano le competenze necessarie per proteggere la propria salute”, ha dichiarato il Segretario di Stato Mariella Mularoni, “Una popolazione informata e co-responsabile partecipa e contribuisce alla crescita e allo sviluppo di una società dove nessuno viene lasciato indietro.”

cs Segreteria Sanità