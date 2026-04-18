Partecipazione del Segretario di Stato per gli Affari Esteri all’incontro delle Associazioni Sammarinesi dell’Argentina

Partecipazione del Segretario di Stato per gli Affari Esteri all’incontro delle Associazioni Sammarinesi dell’Argentina.

Quest’anno il XXXIV Incontro delle Associazioni Sammarinesi dell’Argentina e il XXVIII Incontro dei Giovani sammarinesi dell’Argentina, organizzati dall’Associazione Sammarinese dell’Argentina (Jujuy), si sono svolti nella città di San Salvador de Jujuy. All’apertura dei lavori del XXXIV Incontro, introdotto dalla Presidente dell’Associazione Sammarinese di Jujuy, Antonia Sirena Ugolini, alla presenza dell’Ambasciatore di San Marino in Argentina, del Console Onorario di Pergamino, del Presidente dell’Anello argentino e di tutti i Presidenti delle Associazioni sammarinesi in Argentina, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari ha rivolto un indirizzo di saluto, richiamando i più recenti passi compiuti dalla Repubblica a livello interno e internazionale. È stata sottolineata, da parte sammarinese, la rilevanza del rafforzamento dei rapporti istituzionali con i Paesi che ospitano le comunità sammarinesi; difatti è stato richiamato l’esito dell’incontro del Segretario di Stato Beccari con l’omologo argentino dei giorni scorsi, nel corso del quale è stata l’occasione di effettuare un aggiornamento sullo stato degli accordi bilaterali, con particolare riferimento ai settori della previdenza sociale e del riconoscimento dei titoli di studio. Sono state delineate dal Segretario di Stato Beccari le principali linee di azione sul piano interno e internazionale. In particolare, è stato evidenziato il rilievo strategico dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea, quale strumento che porterà benefici a qualsiasi cittadino sammarinese indipendentemente dal luogo di residenza e permetterà di ottenere uno status di equivalenza ai cittadini dell’Unione. Il Segretario di Stato Beccari ha inoltre svolto un’analisi del periodo più recente della Repubblica, inquadrandolo nell’attuale contesto internazionale, caratterizzato da elementi di significativa complessità. In tale ambito, è stato fornito un aggiornamento in merito alla situazione economica e sociale del Paese, nonché alle più recenti iniziative normative, tra cui la disciplina in materia di cittadinanza. Non è mancato un forte richiamo rivolto in particolare ai giovani, affinché coltivino l’amore per il Paese, mettano a disposizione dello Stato le proprie qualità ed energie, facciano sentire la propria voce, rimarcando altresì il legame indissolubile esistente anche tra coloro che vivono lontano dalla Repubblica. Nel corso della giornata sono state poi analizzate le istanze avanzate dalle singole Comunità residenti in Argentina e definite le modalità per le relative risoluzioni, tra i principali argomenti sono stati individuati i soggiorni culturali, la situazione dei Consoli Onorari e la normativa legislativa relativa alle Comunità, nonché sono stati presentati numerosi progetti da parte delle stesse.

L’Incontro si è chiuso con una serata conviviale alla presenza dei numerosi partecipanti, preceduta da interventi istituzionali.

C.s. Segreteria di Stato Affari Esteri

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