Partecipazione dell’Associazione storico culturale sammarinese 'La Corte di Olnano' e la Compagnia dell’Istrice al 'Tewksebury Medieval Festival 2022' (UK)

L’Associazione sammarinese “La Corte di Olnano e la Compagnia dell’Istrice” da 18 anni si occupa di rievocazione storica medioevale. Nata per scopi didattici e divulgativi, questa Associazione è cresciuta tantissimo nel corso del tempo e grazie all’amore dei propri associati per la Storia e per il proprio Paese, ha saputo trasmettere a tanti giovani i medesimi Valori, la maggior parte di coloro che partecipano a questa uscita sono infatti studenti sammarinesi. E’ presente da anni (e lo sarà anche il prossimo 28-31 luglio in occasione delle Giornate Medioevali) nella Prima Torre Guaita, in occasione delle maggiori manifestazioni a tema, dove allestisce, con mobilia e attrezzature fedelmente riprodotte, angoli rievocativi del periodo tardo medievale. Il monumento più antico e rappresentativo di San Marino viene così valorizzato, animato e fatto rivivere con punti didattici, visite guidate, danze, canti ed esibizioni teatrali dai suoi componenti, supportati da corsi di preparazione, studi approfonditi e percorsi di archeologia storica ricostruttiva, definita “Archeologia sperimentale”. Nel tempo i suoi associati hanno avuto modo di farsi conoscere ed apprezzare non solo in Patria, ma anche in Italia e all’estero partecipando ad importanti manifestazioni in Francia, Grecia, Malta, Germania, fin nelle lontane Filippine, portando ovunque alto il buon nome di San Marino, della sua Storia e delle sue Tradizioni. Proprio in questi giorni si sta realizzando un’ulteriore meravigliosa opportunità per farlo, essendo stati invitati per la prima volta a partecipare alla più grande manifestazione storica del XV secolo in Inghilterra, la battaglia di Tewksebury. Tale prestigiosissimo avvenimento è unico nel suo genere, vi partecipano circa 4000 rievocatori provenienti da tutta Europa e nonostante in Italia ci siano numerosi e autorevoli gruppi storici medioevali, i soci de La Corte di Olnano e la Compagnia dell’Istrice saranno gli unici invitati provenienti dalla penisola italica, questo ad ulteriore dimostrazione della fama e del livello qualitativo raggiunto dai nostri associati. Questa è dunque una bellissima occasione per rappresentare l’antica Repubblica di San Marino e per far conoscere la tradizione storico-culturale del nostro Paese. In attesa del ritorno dei nostri, con un resoconto anche fotografico di questa nuova meravigliosa avventura, siamo a richiedere gentilmente la Vs attenzione su questa partecipazione e vi ringraziamo per lo spazio che intenderete dare ad essa sui vostri social media. Cordiali saluti.

Cs - Ass. Storica Culturale “La Corte di Olnano e la Compagnia dell’Istrice”