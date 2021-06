Partecipazione della delegazione sammarinese alla 15^ Sessione Plenaria dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo

La Delegazione Consiliare sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (APM), composta dai Consiglieri Francesco Mussoni (Capo delegazione), Adele Tonnini, Denise Bronzetti e Matteo Ciacci parteciperà alla 15^ Sessione Plenaria dell’APM, in programma il 3 e 4 giugno da remoto. I lavori si apriranno con gli interventi del Presidente APM in carica S.E. Karim Darwish, del Segretario Generale dell'OCSE e del Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Tra i temi al centro delle due giornate di dibattito figurano la discussione in merito ai necessari sforzi per il recupero dalla pandemia di Covid-19, per superare le drastiche sfide che le economie e le società della nostra regione stanno affrontando, la lotta al terrorismo e alla violenza domestica di genere, gli ultimi sviluppi in ambito politico e di sicurezza e le attuali preoccupazioni dovute al cambiamento climatico e alla necessaria cooperazione in questa sfida comune. Infine l’Assemblea si esprimerà in merito al campo dell'intelligenza artificiale e di come questi nuovi strumenti tecnologici influenzano i nostri diritti umani.

