Partecipazione della Repubblica di San Marino al meeting per l’amicizia fra i popoli 2023

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri rende nota l’attiva partecipazione della Repubblica di San Marino alla 44^ edizione del Meeting per l’Amicizia fra i Popoli che si svolgerà alla Fiera di Rimini dal 20 al 25 agosto prossimi. Come di consueto, la Repubblica parteciperà attraverso un’intensa attività relazionale e uno scambio di contatti con gli ospiti e i relatori che si avvicenderanno nella settimana riminese, nonché beneficiando della stampa nazionale ed internazionale focalizzata sulla kermesse culturale. Con la fondazione Meeting è infatti consolidata l’amicizia e la collaborazione anche in virtù del rapporto di partnership che da sempre San Marino ha avuto con l’importante iniziativa riminese, che ha assunto con gli anni una dimensione sempre più globale e culturalmente strategica. Quest’anno l’edizione, che ha per titolo “L’esistenza umana è un’amicizia inesauribile”, vedrà alternarsi protagonisti della scena nazionale e internazionale in ambito economico, politico e sociale; in apertura, la prossima domenica 25 agosto, interverrà il Presidente della Conferenza Episcopale italiana, S.Em.za il Cardinale Matteo Zuppi, e mentre venerdì 25 agosto il Meeting si chiuderà con la partecipazione del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. Già inserito nel programma ufficiale l’intervento di saluto del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, il prossimo lunedì 21 agosto alle ore 17.00 presso la Sala Ferrovie dello Stato B2, nell’ambito dell’incontro “L’amicizia fra le culture. Culture che curano l’amicizia”. Per informazioni più dettagliate relative alla prossima edizione del Meeting di Rimini si rimanda al link: https://www.meetingrimini.org/edizioni/edizione-2023/

Cs - SdS Affari Esteri