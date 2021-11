Partecipazione della Repubblica di San Marino alla Cop26, conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

Da ieri la delegazione sammarinese che partecipa alla COP26 è a Glasgow per seguire l’avvio e i lavori della Conferenza degli Stati Parte alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Guidata dagli Ecc.mi Capitani Reggenti, Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini, la delegazione è composta dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari e dal Console di San Marino nel Regno Unito, Maurizio Bragagni, oltre a funzionari diplomatici del Dipartimento Affari Esteri, ed è stata accolta in mattinata dal Primo Ministro britannico Boris Johnson e da Antònio Guterres, Segretario Generale delle Nazioni Unite. Durante la giornata si sono tenuti svariati incontri bilaterali al più alto livello politico-istituzionale sia britannico che internazionale. Un significativo colloquio si è svolto proprio in mattinata con la Presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen, con la quale si è discusso in particolare dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea e della determinazione di San Marino nel portarlo a compimento nei più brevi tempi possibili. Fra gli obiettivi della Repubblica rientra anche lo sviluppo di strategie volte a trovare giusti metodi e canali appropriati di finanziamento per promuovere progetti congiunti, in particolare con i piccoli Stati, ed anche per sensibilizzare la più ampia comunità internazionale sulle necessità cogenti della Repubblica di San Marino, soprattutto nel periodo pandemico e post-pandemico. È stata pertanto una giornata densa di colloqui e incontri con Ministri e Parlamentari britannici e Capi di Stato e di Governo di diversi Paesi. A conclusione dei lavori odierni, la Reggenza parteciperà ad un ricevimento presso la Galleria e Museo d’Arte di Kelvingrove, offerto dal Primo Ministro britannico a tutti i Capi di Stato e di Governo. Domani in mattinata, gli Ecc.mi Capitani Reggenti pronunceranno il loro discorso, insieme agli altri Capi di Stato che prenderanno parte alla Conferenza.

c.s. Segreteria di Stato Affari Esteri