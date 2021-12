Partecipazione di San Marino al 28° consiglio ministeriale dell’Osce

Si terrà il 2 e 3 dicembre a Stoccolma il 28° Consiglio Ministeriale dell’OSCE, l’Assemblea annuale dei Ministri per gli Affari Esteri dei Paesi membri che costituisce il principale organo decisionale e di governo dell’Organizzazione. Come ogni anno, anche San Marino prende parte ai lavori del Consiglio, attraverso la partecipazione di una delegazione guidata dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, accompagnato dall’Ambasciatore di San Marino presso l’OSCE, Elena Molaroni e da funzionari diplomatici. Nel pomeriggio di domani il Segretario di Stato Beccari interverrà in plenaria, pronunciando un discorso imperniato sul valore del multilateralismo e della condivisione dinnanzi alle sfide più recenti; sono previsti in agenda anche numerosi incontri bilaterali con gli omologhi Ministri degli Affari Esteri convenuti per l’annuale riunione multilaterale. Nella giornata di venerdì è prevista la firma di un’importante accordo in materia di riconoscimento reciproco dei visti, con il Ministro per gli Affari Esteri della Federazione Russa Sergej Lavrov, che sarà altresì l’occasione per un confronto sulle collaborazioni in corso a livello bilaterale e multilaterale.