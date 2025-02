Partenza del Capo della Delegazione Consiliare sammarinese Coe per monitoraggio in Kosovo

Partenza del Capo della Delegazione Consiliare sammarinese Coe per monitoraggio in Kosovo.

Il Bureau dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa ha istituito una Commissione Ad Hoc, composta da 20 membri facenti parte dei differenti Gruppi Politici rappresentati in seno all’Assemblea stessa, per la partecipazione alla Missione di Monitoraggio delle Elezioni Parlamentari in Kosovo, che si terrà dal 7 al 10 febbraio p.v. Tra i Commissari, parteciperà a Pristina in qualità di osservatore di queste elezioni, che si terranno domenica 9 febbraio, il Consigliere Gerardo Giovagnoli, Capo della Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa. Tra gli elementi sotto osservazione, la mancanza di regolamentazioni per i media online, la trasparenza della proprietà dei media, la procedura di nomina per i membri della Commissione Indipendente dei Media, così come il potenziale impatto della disinformazione e dell'uso di intelligenza artificiale generativa durante la campagna. La riluttanza di alcuni partiti politici a partecipare a dibattiti televisivi e il boicottaggio annunciato di tre stazioni TV da parte del partito di governo sono stati considerati dannosi per l'informazione pubblica, particolarmente per gli anziani. Da riconoscere il paesaggio politico pluralistico e dinamico, con 28 liste in competizione che rappresentano sia le comunità maggioritarie che non maggioritarie, offrendo agli elettori una vasta gamma di scelte. Tuttavia, sono state espresse preoccupazioni riguardo alla retorica populista e nazionalista crescente, all'uso di discorsi d'odio e linguaggio divisivo, che potrebbero minare la democrazia e la coesione interetnica, e influenzare negativamente la partecipazione delle donne nelle elezioni e in politica, nonostante la quota di genere nelle liste di partito. La Missione prevede una prima fase preparatoria, ovvero un briefing parlamentare congiunto che si terrà qualche giorno prima della data delle Elezioni, oltre alle procedure di osservazione riguardanti lo svolgimento della campagna elettorale. Nella fase successiva i Commissari valuteranno le procedure elettorali con particolare attenzione all'apertura, alla votazione, alla chiusura e al conteggio dei voti. Infine, il giorno seguente alle Elezioni si svolgerà un de-briefing e a conclusione, una conferenza stampa di fine lavori.

cs UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE Dipartimento Affari Istituzionali ed Affari Interni

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: