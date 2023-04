Partenza Delegazione Sammarinese PACE - II Sessione 2023

La Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, composta dai Consiglieri Marco Nicolini (Capo Delegazione), Marica Montemaggi, Mariella Mularoni e Gerardo Giovagnoli, prenderà parte alla II sessione 2023 dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa che si terrà a Strasburgo dal 24 al 28 aprile prossimi.

In apertura di sessione l’Assemblea si esprimerà sulla richiesta di discussione del tema d’attualità "#RoadToReykjavik", in seguito i lavori proseguiranno con dibattiti incentrati su argomenti quali l’Osservazione delle elezioni presidenziali in Montenegro (19 marzo 2023), la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e le Costituzioni nazionali, l’aumento delle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

In plenaria si esamineranno altresì questioni quali le strategie politiche per prevenire, prepararsi e affrontare le conseguenze dei disastri naturali, nonché tematiche inerenti al rapporto dei Giovani con i media. Tra gli argomenti all’ordine del giorno della corrente sessione figurano altresì, la tutela della Democrazia, dei diritti e dell'ambiente nel commercio internazionale, oltre a valutazioni sul funzionamento del partenariato per la Democrazia.

L’Assemblea sarà chiamata ad esprimersi inoltre riguardo al rispetto degli obblighi statutari di adesione all’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa da parte della Repubblica di San Marino, con l’esame della relazione redatta dai Commissari correlatori Andrej HUNKO (Germania, UEL) e Joseph O'REILLY (Irlanda, PPE/DC).

Interverranno in plenaria Sua Eccellenza Guðni Th. JÓHANNESSON, Presidente dell'Islanda, oltre al Ministro degli Affari Esteri dell'Islanda, Sig.ra Þórdís Kolbrún Reykfjörð GYLFADÓTTIR, nell’ambito della Presidenza Islandese del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, oltre all’intervento del Segretario Generale del Consiglio d’Europa Marija Pejčinović Burić



