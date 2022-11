Partenza della Delegazione Consiliare Sammarinese presso l'Assemblea Parlamentare dell'OSCE

La Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare dell’OSCE (OSCE PA), composta dal Consigliere Paolo Rondelli parteciperà alla Missione di Monitoraggio Elettorale dell’OSCE PA che si terrà a Washington, negli Stati Uniti, dal 5 al 9 novembre p.v. in occasione delle Elezioni di metà mandato dell’8 novembre. Saranno all’incirca 110 gli Osservatori dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE, provenienti da 30 Paesi, che parteciperanno a due giorni di briefing a Washington prima di dispiegarsi in diversi seggi del Paese per il Monitoraggio del giorno delle Elezioni. Gli Osservatori dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE lavoreranno a stretto contatto con i colleghi dell'Ufficio OSCE per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani, e la Missione Human, composta da 40 Osservatori a lungo termine dispiegati in tutto il Paese e 17 esperti con sede a Washington, DC, guidati da Tana de Zulueta (Italia). Il Presidente dell’OSCE PA Margareta Cederfelt (Svezia) fungerà da Coordinatore Speciale e Capo della Missione di Monitoraggio dell'OSCE. “L’ampia adesione alla Missione dimostra il nostro forte impegno nell'aiutare ad aumentare la trasparenza e creare fiducia nel sistema elettorale statunitense", ha dichiarato il Presidente Cederfelt. Il Capo della Missione, Pere Joan Pons (Spagna), ha affermato che saranno valutate le Elezioni esclusivamente sulla base della loro adesione a una serie di standard democratici concordati dagli Stati Uniti e da tutti i Paesi dell'OSCE". Gli Osservatori valuteranno infatti le Elezioni in base agli impegni assunti nel Documento OSCE di Copenaghen del 1990, prestando particolare attenzione all'ambiente della campagna elettorale, al quadro giuridico, all'amministrazione elettorale, alle nuove tecnologie di voto, alle questioni di riorganizzazione dei distretti, alle procedure del giorno delle Elezioni e alla copertura dei media. I leader della Missione renderanno nota la Dichiarazione post-elettorale con i risultati e le conclusioni preliminari, in una conferenza stampa che si terrà a Washington il 9 novembre e che sarà trasmessa in diretta sul sito web dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE.

Cs - Delegazione consiliare presso l'Assemblea Parlamentare dell'O.S.C.E.