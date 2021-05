Partita la raccolta fondi per due “stanze degli abbracci” al Casale la Fiorina e al Colore del Grano L’iniziativa proposta dal Gruppo “Un sorriso per Norcia” a favore dell’ISS e dei pazienti più fragili

Partita la raccolta fondi per due “stanze degli abbracci” al Casale la Fiorina e al Colore del Grano.

La Segreteria di Stato per la Sanità e l’Istituto per la Sicurezza Sociale hanno accolto con piacere l’iniziativa proposta dal Gruppo “Un sorriso per Norcia”, grazie alla quale, attraverso le donazioni ricevute, potranno essere acquistate due strutture che saranno collocate presso il Casale la Fiorina e il Colore del Grano. Nelle “Bolle degli abbracci” o “Stanze degli abbracci”, come sono chiamate, è possibile vedersi, parlarsi e abbracciarsi in totale sicurezza, in quanto dotate di ingressi separati e di una parete divisoria in PVC morbida e trasparente. Tutto ciò permetterà alle persone fragili di essere fisicamente vicine ai propri cari. Confidiamo nella generosità dei sammarinesi, più volte dimostrata nel periodo pandemico, per il successo della raccolta fondi. Una bellissima iniziativa, per cui la Segreteria di Stato per la Sanità e l’ISS ringraziano ancora una volta sia i proponenti che tutti coloro che vorranno partecipare con le loro donazioni, che speriamo si possa concretizzare al più presto.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: