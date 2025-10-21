Partita la stagione teatrale 2025/2026 del Piccolo Teatro Arnaldo Martelli

La stagione teatrale 2025/2026 del Piccolo Teatro Arnaldo Martelli è iniziata con lo spettacolo “LA VITA E’ UN LUNA PARK 3”, svoltosi domenica 19 ottobre u.s., presso la Sala Teatro del Centro Sociale di Fiorentino. L’evento è stato organizzato dal Piccolo Teatro Arnaldo Martelli in collaborazione con la Giunta di Castello di Fiorentino Il pubblico ha confermato di apprezzare il format dello spettacolo, vagamente cabarettistico, che si è snodato in tutti gli spazi della sala, coinvolgendo gli spettatori e dando loro la possibilità di vedere praticamente tutto ciò che avveniva, anche in fase di preparazione delle varie scene. Tra risate, sorrisi un po' più amari, momenti di riflessione ed applausi, gli attori hanno voluto rappresentare spaccati di vita in cui si ride e si piange, si sale e si scende, si è felici e si è tristi, si vive e si muore. Insomma, la vita somiglia tanto ad un grande Luna Park!” Dopo un breve momento di pausa, il Gruppo si dedicherà alla preparazione dell’appuntamento tradizionale del 5 febbraio 2026, commedia di Sant’Agata. Il testo è già stato scelto ed è in via di composizione del “cast” degli attori. Gli appassionati, saranno debitamente e puntualmente, tenuti informati.

C.s. - Piccolo Teatro Arnaldo Martelli









