Partita, senza particolari problemi, la nuova viabilità nella zona della rotatoria Bigno

E’ partita questa mattina, senza particolari problemi alla circolazione stradale, la nuova viabilità nella zona della nuova alla rotatoria Bigno. Da questa mattina infatti, dopo le prescritte modifiche alla segnaletica stradale, si è dato il via al doppio senso di circolazione in via Flaminia, da nuova rotatoria “Bigno” a Viale Tripoli e Circonvallazione Meridionale, da via della Fiera a Nuova rotatoria “Bigno”. L’importante modifica alla viabilità, in uno dei punti cardine della città, è stata attutate con un presidio costante da parte della Polizia Locale, presente con 6 agenti dislocati sugli incroci interessati, per coadiuvare tutte le operazioni di variazione della viabilità e assistere il traffico sin dai primi momenti e anche nelle ore e nelle giornate successive. La nuova rotatoria con isola centrale di forma ellissoidale sarà ultimata entro il 31 luglio anche con la piantumazione delle essenze vegetali. Si tratta come noto di un intervento molto importante, che per la sua posizione riveste un ruolo fondamentale nel collegamento nord-sud della città. Finalizzato a fluidificare la circolazione nell'ampio quadrante urbano compreso tra via Tripoli e il centro storico, con effetti positivi in termini di incremento della sicurezza stradale, riduzione di traffico e inquinamento. Un intervento, che completerà il programma di opere di riqualificazione e di valorizzazione urbana, eseguite nell'ultimo anno nella storica area di Borgo San Giovanni. Nuovo tappeto d’asfalto Come noto poi da lunedì 17, fino a venerdì 21 luglio - esclusivamente nelle ore notturne - verranno attuate anche alcune limitatamente alla circolazione stradale, in particolare dalle ore 22 fino 6 del mattino, per rifare il nuovo manto stradale. Modifiche necessarie che prevedono l’interruzione del traffico veicolare in via Flaminia (da via Balilla a viale Tripoli) e via Circonvallazione Meridionale (da Via della Fiera a via Sardegna compresa). In questa temporanea fase di riqualificazione, che servirà a rifare un nuovo tappeto d’asfalto in tutta l’area della rotatoria, l’accesso sarà consentito solo ai residenti e ai mezzi di soccorso. Un intervento a cui seguirà anche la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali e ciclabili in via Flaminia e via Tripoli.

cs Comune di Rimini