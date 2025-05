Partiti i lavori di riqualificazione dell’area Ex Pattinaggio a San Marino Città “Il progetto di riqualificazione, curato dall’A.A.S.L.P., prevede un miglioramento dello spazio, così da accrescere l’accessibilità e rendere l’ambiente più sicuro e armonioso”

È ufficialmente partito l’intervento di riqualificazione dell’area Ex Pattinaggio di San Marino Città, uno spazio storico e centrale che, per anni, ha rappresentato un punto di riferimento per attività ricreative e momenti di socialità, ma che da troppo tempo versa in condizioni di degrado. L’annuncio è stato dato dal Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente, Matteo Ciacci, che ha espresso grande soddisfazione per l’avvio di un progetto tanto atteso da cittadini e operatori del centro storico. “Dopo anni – ha dichiarato il Segretario Ciacci – sono partiti i lavori per la riqualificazione dell’area Ex Pattinaggio in Città, che tornerà ad essere decorosa e fruibile adeguatamente per i nostri cittadini. Questo intervento rappresenta un segnale concreto di attenzione verso il nostro territorio e verso chi lo vive ogni giorno.” L’area si trova tra i parcheggi 6 e 7, e ha mantenuto fino a oggi, la conformazione originaria. I primi lavori per la costruzione dell’area dell’Ex Pattinaggio risalgono agli anni 30 e negli anni 40 è stata inaugurata da Benito Mussolini. All’inizio l’area fu intitolata al figlio del Duce, Bruno Mussolini, per poi cambiarlo in seguito in Bruno Reffi, vittima del bombardamento del 1944. Con il passare del tempo, però, l’intera zona ha subito un progressivo abbandono, diventando motivo di preoccupazione e di richieste di intervento da parte della cittadinanza. Il progetto di riqualificazione, curato dall’A.A.S.L.P., prevede un miglioramento dello spazio, con la posa di una nuova pavimentazione in calcestruzzo levigato e la demolizione di alcune porzioni dei vecchi muretti e della ringhiera esistente, così da accrescere l’accessibilità e rendere l’ambiente più sicuro e armonioso. L’intervento in atto, va sottolineato, è in linea con il mantenimento dell’Area Storica, considerato il parere favorevole della Commissione Monumenti I lavori sono iniziati lo scorso 5 maggio con l’allestimento del cantiere e le prime operazioni di demolizione. Il cantiere resterà attivo fino a fine giugno, quando i lavori si interromperanno temporaneamente per la consueta pausa estiva. La ripresa è prevista per il mese di settembre, con l’obiettivo di completare l’intervento entro il mese di novembre. La Segreteria di Stato per il Territorio conferma, con questa azione concreta, l’impegno per la cura del paesaggio urbano e la valorizzazione degli spazi pubblici, restituendo ai cittadini un luogo storico e simbolico, finalmente rinnovato e pronto a ospitare nuove occasioni di incontro e condivisione.

