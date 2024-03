Partito dei Socialisti e dei Democratici : "Celebrazioni per il XXV Marzo"

Lunedì 25 marzo p.v. alle ore 17:30 presso la sala conferenze di Palazzo Graziani (Piazzale Lo Stradone, San Marino Città) avrà luogo la conferenza pubblica dal titolo: “IDEE X 1 DEMOCRAZIA + FORTE”, promossa da PSD, LIBERA E PS, in occasione del 118° dell’anniversario dell’Arengo del 1906. Dopo i saluti introduttivi degli esponenti delle forze politiche, si terrà una conversazione tra due illustri operatori del diritto che hanno entrambi ricoperto importanti incarichi istituzionali e si sono dedicati allo studio dell’ordinamento sammarinese. L’Avv. ALVARO SELVA, importante esponente politico dell’ex PCS, studioso e divulgatore del Diritto sammarinese, che, in occasione del 50° anniversario dell'approvazione sella Dichiarazione dei Diritto (Legge 08 luglio 1974, n.59 ha realizzato un lavoro editoriale dedicato al diritto pubblico sammarinese, con particolare riferimento alla genesi e ai contenuti della Carta. Membro del Consiglio Grande e Generale dal 1964 per oltre trent'anni. È stato membro del Congresso di Stato dal 1978 al 1993, con delega agli Affari Interni e Giustizia. ALBERTO SELVA, avvocato e notaio in San Marino. Eletto nel 2006 membro del Consiglio Grande e Generale. Nel semestre 1° ottobre 2007-1°aprile 2008 ha ricoperto l'incarico di Capitano Reggente, in coppia con Mirko Tomassoni. La conversazione tra i due giuristi verterà sul percorso della Repubblica di San Marino per il consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, dall'Arengo del 1906 al processo di integrazione europea, con alcune considerazioni su possibili interventi di riforma in materia istituzionale. I lavori saranno conclusi con la presentazione al pubblico, delle proposte programmatiche elaborate da PSD, LIBERA E PS in materia istituzionale anche al fine di reintrodurre nel dibattito pubblico questi argomenti, molto frequentemente relegati a un ruolo marginale nell'agenda politica della nostra Repubblica.

