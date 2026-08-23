Partito dei Socialisti e dei Democratici: "In ricordo di Matteo Fiorini"

La scomparsa di Matteo Fiorini lascia un vuoto nella vita politica e istituzionale sammarinese. Esponente prima di Alleanza Popolare e poi tra i fondatori di Repubblica Futura, Fiorini ha attraversato da protagonista una fase significativa della vita pubblica sammarinese, ricoprendo incarichi di primo piano nelle istituzioni e nel Governo. Con il PSD condivise l’esperienza di San Marino Bene Comune, un progetto politico che seppe unire storie e sensibilità diverse attorno alla responsabilità di governare il Paese in un passaggio particolarmente complesso. Fiorini è stato un politico di grande vivacità intellettuale: curioso, preparato, rigoroso nel ragionamento, capace di sostenere le proprie convinzioni con uno stile sempre composto e rispettoso. Confrontarsi con lui significava misurarsi con la forza degli argomenti e con una capacità dialettica non comune. Consigliere, Segretario di Stato e per due volte Capitano Reggente, ha portato nelle istituzioni questa sua cifra personale. Anche nelle prove più difficili conservò quella discrezione che gli era propria, senza permettere che la dimensione personale prendesse mai il sopravvento sul suo impegno pubblico. Nel 2019, lasciando il Consiglio Grande e Generale, mise in guardia da una politica che stava perdendo il dialogo, il rispetto e la capacità di misurarsi sulle idee, lasciando spazio alla contrapposizione personale e alla demonizzazione dell’avversario. Parole che, rilette oggi, conservano intatta – e forse accresciuta – la loro attualità. Anche questo resta del suo passaggio nella vita pubblica sammarinese: la convinzione che il confronto possa essere duro senza perdere il rispetto e che il modo in cui si esercita la politica non sia mai separabile dai valori che si intendono difendere. Il Partito dei Socialisti e dei Democratici lo ricorda con rispetto e si unisce al cordoglio della famiglia, di quanti gli hanno voluto bene e della comunità politica di Repubblica Futura.

C.s. Partito dei Socialisti e dei Democratici









