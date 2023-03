"Partito Socialista: 130 anni di storia"

Martedì 28 Febbraio la Direzione del Partito Socialista si è ritrovata presso il Ristorante “Diamond”, dove sono iniziate le celebrazioni per i 130 anni dalla nascita del Partito Socialista a San Marino. Nel corso della serata, svolta in un ritrovato clima di entusiasmo e cordialità, il Presidente Antonio Lazzaro Volpinari è intervenuto riassumendo la storia del Socialismo a San Marino dagli albori fino ai giorni nostri, interrotto, nella sua esposizione, da frequenti applausi. Era presente alla serata Daniel Giacomini, al quale è stata comunicata la decisione adottata dagli organi del Partito, di nomina, a termine di Statuto, a Membro ad Honorem della Segreteria e della Direzione del P.S. Sollecitato dai presenti, il Prof. Werter Casali, storico e studioso del Socialismo Sammarinese, ha svolto una breve dissertazione culturale sull’attualità intramontabile dei principi e dei valori storici del Socialismo in generale e del Socialismo Sammarinese in particolare. Quindi Renzo Renzi ed Augusto Casali, hanno chiuso gli interventi stigmatizzando il comportamento di coloro i quali hanno operato dall’interno per liquidare definitivamente il Partito Socialista e il suo protagonismo nella vita sociale e democratica della Repubblica di San Marino; atteggiamento che appare ancor più grave di fronte all’enormità rappresentata da 130 anni di storia del Partito. Le celebrazioni continueranno nel corso dei mesi con diverse iniziative che verranno tempestivamente comunicate alla cittadinanza.

