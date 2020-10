Partito Socialista: 2 ottobre Festa dei Nonni

Oggi è la "Festa dei Nonni" - Lo scorso 16 Settembre il Consiglio Grande e Generale con un ordine del giorno approvato all’unanimità ha indicato 2 ottobre di ogni anno quale data della "Festa dei Nonni" L’ordine del giorno fa seguito ad una istanza Arengo approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del giugno del 2016. Riconoscere il significato ed il valore alla figura speciale dei nonni all'interno della famiglia e della società ed esprimere loro il meritato riconoscimento per il contributo ed il ruolo essenziale che apportano non è solo un importante riconoscimento ma è una esigenza fondamentale di supporto a sostegno della figura dei nonni per rinforzare il legame tra le generazioni e costruire una rete che impedisca la solitudine in età avanzata. Il Partito Socialista, oltre ad augurare a tutti i “nonni” una buona festa, li vuole ringraziare pubblicamente non solo per il ruolo che hanno a sostegno e supporto di tutte le famiglie ma anche per l’indispensabile patrimonio di saggezza e di consigli che quotidianamente ci mettono a disposizione.

Ufficio Stampa del Partito Socialista