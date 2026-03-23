Partito Socialista: 25 Marzo Festa dell'Arengo (1906 - 2026)

120 anni fa, il 25 marzo 1906, fu un giorno assai propizio per la democrazia della Repubblica di San Marino, in quanto segnò il ritorno all’antico Arengo, forma di democrazia diretta, che segnò la fine dell’oligarchia nel nostro Paese. Il regime che deteneva il potere, ristretto in poche persone che spesso lo esercitava a proprio vantaggio, contrapponendosi alla democrazia, cadde e i coraggiosi capi famiglia che si riunirono in piazza determinarono la nascita di un Consiglio (oggi Grande e Generale) direttamente eletto dai cittadini. Nell’era più antica della Repubblica di San Marino, l’Arengo era uno degli organi politici che presiedevano all’amministrazione dello Stato. Si trattava di un organismo di democrazia diretta, composto da tutti i capi famiglia. Ebbene, 120 dopo, il significato di quell’azione, di quell’avvenimento, mantiene intatto il messaggio dell’epoca, anche perché le insidie per la democrazia sono oggi evidenti, a cominciare dallo svilimento dello strumento principe della sopravvissuta democrazia diretta, il Referendum, che viene evitato come la peste dai vari governi che via via si sono succeduti. I meccanismi dell’Ordinamento Sammarinese si sono burocratizzati, sono stati inventati filtri, lacci e lacciuoli che rendono sempre più complicata la partecipazione diretta dei cittadini alle scelte fondamentali per il Paese. Ormai tutto è secretato, spesso anche le sedute del Consiglio Grande e Generale, e della Commissione Consiliare Affari Esteri. Quindi nessuno deve abbassare la guardia, illudendosi che il 1906 sia poi così lontano, poiché oggi si sono sviluppate insidie ben più sofisticate, ben meno ideologiche, ammantate di apparente democrazia, ma che nel loro complesso tendono a racchiudere il potere in poche mani, nelle mani delle nuove oligarchie camuffate. D’altronde la politica in questi ultimi lustri si è fortemente indebolita ed ha perso il proprio ruolo di guida del Paese, lasciando così vuoti che vengono ciclicamente occupati da lobby affaristiche che, come abbiamo visto, per interesse personale o di gruppo ristretto, creano danni alla comunità sammarinese. Quindi occorre tenere gli occhi bene aperti, essere informati e cercare di capire le cose che accadono e allora ci si accorgerà che il significato dell’Arengo del 1906 è ancora oggi estremamente attuale, perché libertà, democrazia e giustizia sociale, rimangono i punti cardinali fondamentali per una società sana e una realtà dove vale davvero la pena di vivere.

C.s. Partito Socialista







