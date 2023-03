Partito Socialista: "È clamoroso!"

Lunedì 27 Marzo il Partito Socialista ha organizzato una Conferenza Pubblica sul tema: “Quale destino per la Sanità di San Marino?”. Alle 20,30 già era presente l’operatore di San Marino RTV, senza giornalista, che poi, di solito, ti chiama il giorno dopo e ti chiede che cosa è successo la sera prima, (evidentemente queste sono le disposizioni). Durante la parte iniziale l’operatore della San Marino RTV si è dato molto da fare a riprendere oratori ed intervenuti, è stato encomiabile nella sua azione. Però, o ha fatto finta di riprendere o non aveva collegato i cavi, o ha poi avuto ordini precisi in merito, fatto sta, che della Conferenza Stampa del Partito Socialista (130 anni di vita e di storia a San Marino), non è andata in onda nulla! Come mai è accaduto questo? Forse perché è stato detto a chiare lettere che le cose nella Sanità vanno molto male? Forse perché sono state individuate responsabilità politiche nel Segretario di Stato istituzionalmente responsabile della Sanità sammarinese? Forse perché il Partito Socialista ha chiesto l’allontanamento del Direttore Generale Bevere per l’incapacità dimostrata dal suo arrivo ad oggi di risolvere i problemi con i quali i sammarinesi devono fare i conti ogni giorno? Forse perché è intervenuto qualcuno dall’alto che non gradisce? Ma la San Marino RTV che razza di servizio pubblico è se tace una iniziativa di questo tipo, che tratta un tema di interesse generale, assai sentito dai sammarinesi? Noi continueremo a batterci perché non ci siano più code nelle farmacie e negli ambulatori e perché si spendano meglio i soldi di tutti i contribuenti. Così come continueremo a segnalare gli strani silenzi della così detta Televisione di Stato!

Cs - Partito Socialista

